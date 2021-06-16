美國新冠死亡破60萬 紐約宣布解封 成人接種70%達陣

週二 (15 日) 美國新冠疫情迎來一個嚴峻里程碑，目前美國新冠累計死亡數已超過 60 萬大關，同時，紐約州宣布正式解封，因為該州 70% 成人至少接種了 一劑疫苗。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.76 億例，死亡數突破 381 萬例，美國累計確診超過 3347 萬例，累計死亡數超過 60 萬。印度累計確診超過 2957 萬例，巴西累計確診 1745 萬例。

美國為全球累計確診數、累計死亡數最高的國家，美國總統拜登一上任就將抗疫作為其施政首要任務，他先前設定 7 月 4 日 (美國獨立日) 前要使 70% 的美國成年人至少接種一劑新冠肺炎疫苗，且完全接種成年人口目標要達 1.6 億人。

截至上週日，美國新冠死亡數已降至每日約 360 人 (圖片：AFP)

如今距離美國獨立日已剩不到 3 個禮拜，截至上週日，美國新冠死亡數已降至每日約 360 人。該數字在今年 1 月達到巔峰，平均每日死亡人數超過 3,000 人，但隨著美國積極為老年人和體弱者群接種疫苗，美國整體接種率提高，死亡率也開始逐漸下滑。

輝瑞 / BioNTech 和莫德納於去年 12 月獲美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權，嬌生也在今年 2 月取得。輝瑞 / BioNTech 和莫德納

為了鼓勵民眾接種疫苗，美國各州祭出獎勵催打，美國紐約州、俄亥俄州送樂透抽 500 萬美元，馬里蘭州州長也送樂透抽 40 萬美元。

美國企業也共襄盛舉，擁有 Breyers、Klondike 和 Good Humor 眾多食品品牌的聯合利華就選在炎炎夏日全天候在達拉斯沃思堡、聖路易斯、曼非斯、紐約和洛杉磯等美國地區免費贈送雪糕冰和冰奶昔。

CDC 最新數據顯示，目前，有逾一半美國人口 (1.742 億人) 至少接種一劑新冠疫苗，超過 44% 的美國人已完全接種疫苗。超過 64% 的美國成年人已接種至少一劑疫苗。

紐約州 70% 成人至少接種了一劑疫苗 (圖片：AFP)

紐約州成人疫苗接種率達 70%，已提前達到拜登設定的成人接種率目標，紐約州長庫莫週二宣布，即刻起取消大部分新冠防疫限制。

庫莫表示，從 2020 年 3 月開始實施的所有國家對商業企業、社交場所、體育和娛樂活動、建築、製造和零售的強制限制都將取消。

儘管醫院等特殊場所仍須配戴口罩等防疫規範，庫莫稱：「我們可以重新開始生活。企業能重新營業，州政府下令取消社會群聚限制、容客率限制。健康篩查、清潔和消毒規範都取消了。請銘記 6 月 15 日，這是紐約再次崛起的日子。」

週二截稿前，疫苗股普遍下跌，Moderna (MRNA-US) 下跌 3.57%，輝瑞 (PFE-US) 跌 0.16%，嬌生 (JNJ-US) 跌 0.44%，阿斯特捷利康 (AZN-US) 跌 0.043%。