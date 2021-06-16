美銀料Exxon今年將重啟調升股息 目標價隱含40%漲幅

過去一年半的時間內，Exxon Mobil (XOM-US) 一直處於是否應削減股息的爭議中，但週二美銀分析師卻提出截然不同的想法：該公司已經準備好調升股息了。

美銀分析師 Doug Leggate 報告指出，Exxon 可能會在今年第四季提高股息，為該股顯著好轉致意。

Exxon 去年採取嚴厲措施來節省現金，甚至暫停支付一些員工的退休金撥款，股息使該公司損失了 149 億美元鉅款，因為當時該公司營業現金僅賺 147 億美元，且在資本和勘探費用上花費了 214 億美元。靠著高額舉債，Exxon 去年結束時淨債務比 2019 年多 201 億美元。

但縮限支出和上漲到 2 年半高點的近期油價，改變了 Exxon 今年的命運。今年第一季，Exxon 得以從現金流中支付股息和資本支出。

Exxon 週二大漲 2.26 美元或 3.64%，收 64.33 美元。Leggate 的目標價是 90 美元，隱含漲幅約 40%。該股的股息收益率為 5.5%。

近期一位激進投資者成功進入董事會，外界認為這是讓 Exxon 邁向更環保的作法，但 Leggate 卻認為環保角度根本不是大型投資者投票給該候選人的原因，對於這些投資者來說，更重要的因素可能向執行長 Darren Woods 發出「支出紀律」的訊號。

Darren Woods 先前曾推動比其他同業更積極的資本支出計畫，「從我們與投資者的討論來看，2020 年承受了股息保證和資產負債表完整性這些不必要的壓力，似乎是這場投票的催化劑。」

通過強調支出紀律，新的 Exxon 可能有能力向股東返還更多資金。

Exxon 去年沒有提高股息，在此之前該公司連續 37 年調升股息。但 Leggate 認為 Exxon 只是暫時停止調升股息，他預計到這個 10 年結束時，Exxon 每年平均調升股息 5%。

這樣的成長代價不低，到 2030 年時，股息將使 Exxon 損失超過 230 億美元，但 Leggate 估計 Exxon 的營業現金流將上升，從今年 370 億美元的水準，到 2030 年成長至 470 億美元。這將使其不僅可以支付股息和資本支出，同時將淨債務減少到幾乎為零。

「根據我們的估計，Exxon 的遠期股息保障倍數在整個期間保持在 2 倍以上，而淨債務將從去年底的 630 億美元，下降至 2030 年底的 50 億美元以下。」他寫道。

當然，該計畫基於一些關鍵假設，例如油價必須守住價位，即使全球各國政府想方設法降低對化石燃料的依賴，也可能會增加一些規定限制探鑽活動或提高其成本。

美銀預期 Brent 原油長期均價為每桶 60 美元，而 WTI 原油長期均價在 56 美元。雖然目前這兩種基礎原油交易價格都超過 70 美元，所以這樣的價位看起來合理，但隨著政策和地緣政治的拉扯與推動，油價可能迅速變化。