摩根大通：股市中有泡沫的是VIX指數 而不是股票

摩根大通 (JPMorgan) 宏觀量化和衍生品策略全球主管 Marko Kolanovic 認為，股市最新的泡沫並不是股票，而是華爾街最喜歡的波動性指標 VIX。

2 月初，股票價格攀升至歷史新高，引發了人們對某些行業是否漲過頭的猜測，包括高科技股、SPAC 和加密貨幣，都被批評充斥泡沫。

Kolanovic 在寫給客戶的報告中說，這種擔憂在很大程度上被誇大了，其結果就是 Cboe 波動率指數 (VIX) 正處在泡沫領域。

VIX 主要是根據期權合約計算標普 500 指數的隱含波動率，但 Kolanovic 表示，VIX 指數現在已與標普 500 指數的潛在波動性脫鉤，代表著投資者恐懼和需求的泡沫，他們希望對沖或從假想的市場拋售中獲利。

他表示，過去，當「恐慌指數」與實際波動率之間的差距，擴大到類似現在的程度時，VIX 指數往往會下跌。從歷史上看，在來到這一差距的 3 個月後，VIX 指數平均下跌 11 點，而股市平均上漲 12%。

VIX 過去一年走勢 (圖表取自 Google)

受到疫情影響，VIX 在去年大漲，市場陷入混亂。VIX 的歷史均值約在 19.5，但當前的走勢基本仍維持 20 上方。

摩根大通建議投資者拋售「 VIX 泡沫」，直到這種修正發生。美國新的財政刺激措施和超寬鬆貨幣環境的潛力，預計會使總體經濟基本面變得強勁，而且每日病例數的下降，表明美國可能很快從疫情中恢復過來。