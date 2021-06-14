〈美股早盤〉美股漲跌互現 比特幣重返4萬美元大關 區塊鏈概念股強升

隨著市場將焦點放在本周的 FOMC 會議，美股周一 (14 日) 漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌 130 點或 0.4％，那斯達克綜合指數漲 0.23%，標普 500 指數跌 0.16％，費半黑翻紅，小漲 0.07％。比特幣重新站上 40,000 美元大關，激勵區塊鏈概念股飆高。區塊鏈概念股集體飆高。

本周市場將關注 Fed 的 6 月利率會議，以了解決策者對於通膨和勞動力市場的看法，是否改變後續的政策走向。儘管 5 月消費者物價指數 (CPI) 攀高，市場普遍預計 Fed 不會採取任何行動。

10 年期美債殖利率自 4 周低點回升，截稿前報 1.472％。

個股部分，Novavax 開盤漲超 8％。該公司周一公布三期臨床試驗結果，旗下新冠肺炎疫苗對病毒的保護力達 90.4%，對於部分變種病毒株的保護力也達 93%。電動卡車商 Lordstown Motors 宣布執行長、財務長雙雙辭職後，開盤跌超 16%。

其他資產面，在馬斯克表示，若能以清潔能源進行挖礦，特斯拉將考慮重新開放比特幣購車後，比特幣自 5 月 27 日以來首度站上 40,000 美元大關，截稿前報 40,747.7 美元，24 小時內漲 12.9%。

消息也激勵區塊鏈概念股走強。截稿前，嘉楠科技 (CAN-US) 大漲 15%，Marathon Digital Holdings(MARA-US) 和 Riot Blockchain(RIOT-US) 均漲逾 13%，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也漲超 4%。

截至台北時間周一 (14 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 130.12 點或 - 0.38%，暫報 34349.48 點

那斯達克綜合指數上漲 32.23 點或 0.23%，暫報 14101.66 點

標普 500 指數下跌 6.69 點或 - 0.16%，暫報 4240.75 點

費半上漲 2.22 點或 0.07%，暫報 3212.28 點

台積電 ADR 上漲 1.33% 至每股 119.82 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.472%

紐約輕原油上漲 1.13% 至每桶 71.71 美元

布蘭特原油上漲 1.07% 至每桶 73.47 美元

黃金下跌 0.89% 至每盎司 1862.80 美元

美元指數下跌 0.12% 至 90.415 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 8.26％，至 227.00 美元。

Novavax 周一 (14 日) 宣布，經三期臨床試驗後，旗下新冠疫苗保護力達 90.4%，對中度和重度症狀的保護力達 100%，對變種毒株的保護力也有 93%，該公司計劃今年第 3 季向美國食品藥物監督管理局 (FDA) 申請使用授權。

Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤下跌 16.21％，至 9.56 美元。

電動卡車製造商 Lordstown Motors 周一宣布執行長和財務長均已辭職，首席獨董 Angela Strand 將擔任執行主席，直到確定執行長接任人選為止，Becky Roof 則擔任臨時財務長。

Lordstown Motors 此前警告，該公司可能面臨資金耗竭問題，且對公司明年是否有能立持續經營抱持懷疑態度。

飛利浦 (PHG-US) 早盤下跌 4.37％，至 54.03 美元。

鑑於荷蘭醫療設備商 Phillips 週一表示，將召回全球各地約 300 萬至 400 萬台的呼吸機與 CPAP 呼吸器，因用於抑制機器聲音的泡沫恐於降解過程中產生小型顆粒並釋放有毒氣體，恐刺激人體呼吸道甚至致癌。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Pantheon Economics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 認為，Fed 將於未來數月逐步縮減購債，為一個問題在於時間點以及以何種速度推進。無論是決定年底前一或兩個月執行，還是加快或減慢縮減購債速度，都不會對未來幾年的經濟表現造成太大影響。

Great Hill Capital LLC 董事長 Thomas Hayes 表示，市場希望 Fed 不要對通膨狀況過於擔憂，也不要提前縮減購債。然而，我們正處於「金髮女孩」(Goldilocks) 的狀態，經濟數據表現良好，流動性充足且 Fed 持寬鬆立場，除了上述情況出現變化，否則我們不需要過度擔憂股市出現重大轉變。

瑞穗國際 (Mizuho International Plc) 策略師表示，隨著市場對縮減購債的擔憂情緒緩解，債券殖利率已跌至近期交易區間的底部，有望在 8 月前繼續支撐風險偏好情緒。