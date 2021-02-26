債券遭到「錯誤定價」？摩根大通：拋售無關基本面 已有人在摸底

美債殖利率突如其來急速攀高，帶來了股市的動盪。但市場觀察人士似乎偏向認為，投資者對聯準會升息做出錯誤的定價，因此可能提供了逢低買入的機會。

摩根大通 (JPMorgan) 在最新報告中指出，它的股票衍生品團隊看到有買家在買入利率產品，押注美債殖利率已經漲得過高。

摩根大通策略師 Jay Barry 表示，市場預期美國在 2023 年 3 月才會首次升息，說明現在的美債殖利率有些「錯誤定價」，市場表現與基本面不符，造成債券價格現在遠低於公允價值。

摩根大通表示，這是可增加債券存續期間 (Duration) 的短期機會，基於到 2024 年初，才可能升息超過 50 基點，建議在殖利率達到 0.796% 時，策略上做多 5 年期美債。

提出逢低買進看法的，還包括三菱日聯國際資產管理公司 (Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management)。他們表示，如果 10 年期美債升過 1.5% 的關鍵點位，投資者將考慮買進美債。

分析師 Akio Kato 表示，「從目前的水準來看，投資者將很難保持看空，他們將開始考慮逢低買入的機會。」

美債似已有摸底跡象 (圖表取自 Zero Hedge)

NatWest Markets 策略師 Blake Gwinn 也相信，比起基本面原因，目前公債動盪主要是技術面所造成。Gwinn 說：「這不是有序的拋售，而且看上去不像是受到任何明顯的基本面因素持續，或通貨再膨脹主題蔓延的驅動。」