G7計劃提供全球超過10億劑疫苗 目標明年底終結疫情

彭博 (Bloomberg) 周三 (9 日) 取得的公報草案顯示，七大工業國集團 (G7) 領袖為了幫助全球 80% 成年人得以接種疫苗，矢言明年將至少提供 10 億劑額外疫苗。

在 G7 領袖高峰會舉行前夕，官員正在整理相關會議文件，該草案中除了計劃將宣布提供超過 10 億劑疫苗外，還目標要讓這場大流行能於 2022 年 12 月終結。儘管該文件尚未最終確定，但將成為高峰會會談基礎。

以下是文件中其他亮點：

G7 承諾妥善解決全球供應鏈強迫勞動問題，包括太陽能和服飾業，以及國家資助少數族裔強迫勞動。

呼籲對新冠肺炎的起源進行全新、透明，且由 WHO 召集的研究。

呼籲俄羅斯為該國的勒索軟體攻擊、加密貨幣洗錢，以及實施其他網路犯罪的團體負起責任並追究。

樂見近期全面恢復 2015 年伊朗核協議的談判，但同時譴責伊朗使用僱傭兵和非國家武裝軍隊。

財政政策、貿易和旅行

承諾結束對疫苗出口的不必要貿易限制

G7 強調，一旦復甦穩固建立，就需要確保政府公共財政的長期可持續性。

G7 支持國際旅行的通用標準，包括承認各國的疫苗證明。

氣候變遷

承諾加速汽車零碳排放的轉型

承諾提供新資金以支持開發中國家綠能轉型，儘管各國領袖在氣候資金問題上爭論不休，但仍誓言要加緊努力實現 1000 億美元的規模，未詳細說明如何實現。

G7 意識到碳市場和碳定價在推動減少碳排放面的潛力。

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