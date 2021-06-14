Novavax稱疫苗有效性達90% 計畫Q3向FDA申請使用授權

美國生技公司 Novavax(NVAX-US)周一 (14 日) 宣布，旗下新冠疫苗整體保護力達 90.4%，對於中度和重度症狀的保護力為 100%，計畫今年第 3 季向美國食品監督管理局 (FDA) 申請使用授權。

研發總裁 Gregory Glenn 表示，三期臨床試驗結果證實，新冠疫苗「NVX-CoV2373」耐受性和安全性的結果相當振奮人心，數據顯示出一致且高水準的效果。

此外，試驗結果還發現，隨著病毒基因持續演化，Novavax 疫苗仍具有相當的預防能力，對於部分變種病毒的保護力達 93%。

消息發布後，周一美股盤前交易，Novavax 漲超 11%，暫報 23.12 美元。

(圖：Google)

Novavax 稱道，接種疫苗後最常見的副作用包含疲勞、頭痛、肌肉酸痛和注射部位疼痛等，通常持續時間不超過 2-3 天。

儘管美國的疫苗接種需求已大幅下滑，全球對於疫苗的需求仍屬急迫，Novavax 的疫苗因方便儲藏和運輸，預計將對發展中國家的疫苗供應發揮關鍵作用。

該公司計劃今年 9 月底前在美國、歐洲和其他地方尋求疫苗授權，預計每月可生產多達 1 億劑疫苗，且產能有望在第 4 季達到每月 1.5 億劑。