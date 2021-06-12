紐時：FDA下令嬌生銷毀近6,000萬劑瑕疵疫苗 但仍有部分疫苗核准施打

據紐約時報周五（11 日）援引知情人士消息報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）要求嬌生 (JNJ-US) 將先前由代工廠 Emergent BioSolutions 巴爾的摩廠生產的約 6,000 萬劑瑕疵疫苗全數銷毀，但目前仍有該藥廠生產約 1,000 萬劑的疫苗在美國施打，也會轉贈其他國家。

Emergent BioSolutions(EBS-US) 藥廠在 4 月遭 FDA 勒令關閉，原因是人為疏失造成包括嬌生與 阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗的重要成分遭到汙染。紐時報導指出，有問題的疫苗總數約 1.7 億劑。

FDA 證實的確有幾批 Emergent BioSolutions 藥廠生產的疫苗不適合施打，但並未確切提到銷毀的疫苗數量。FDA 表示，目前正在清理該工廠的兩批疫苗原料，美聯社報導指出，這兩批原料預估是 1,000 萬劑疫苗的份量。

FDA 也表示，目前已確認有幾個批次的疫苗不適合使用，但其他批次正在審查中，待審查完成後將會有詳細公告。

然而，仍有約 1,000 萬劑挽救回來的疫苗在美國施打，也可能轉贈給其他國家。紐時報導指出，這些疫苗將會附上 FDA 的警語，表示不能保證 Emergent BioSolutions 藥廠生產符合疫苗生產規範。

FDA 表示，在做出此決定前，已對工廠生產記錄與疫苗品質做過詳細檢測。雖然目前 FDA 尚未核准 Emergent BioSolutions 做為楊森疫苗的生產工廠，不過 FDA 表示會與 Emergent BioSolutions、楊森共同解決問題。

嬌生執行副總裁 Kathy Wengel 周五聲明表示，將會繼續與 FDA、世界衛生組織 (WHO) 密切合作。