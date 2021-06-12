物極必反！100美元油價恐怕反而摧毀能源產、拖垮美經濟

在去年經歷負油價後，油價一路攀升，近期已在每桶 70 美元的水準，一些分析師預期，疫情後油價復甦之路可能直通 100 美元，但投資者擔心能源公司可能再度出現高風險的金融行為。

Amundi US 高收益債券共同主管 Andrew Feltus 表示，去年首波新冠疫情爆發令需求崩潰，再加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯發動了一場醜陋的價格戰，導致 4 月原油期貨價格跌至負值，讓許多最疲弱的企業支撐不下去。疫情封鎖壓抑石油需求一段時間後，公司高層將此教訓銘記於心，導致該產業借貸成本上升，又令公司決策更加謹慎。

但分析師質疑能源公司這種「良好」的行為能維持多久，尤其是油價大漲並破每桶 100 美元後的心態。

一如 Feltus 所說，「50 美元是我們想要的價位，70 美元有一點肥美到流汁了，但如果油價到 100 美元，他們可能會在達拉斯的街上跳起舞來。」

週五交易，7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 62 美分或近 0.9%，收每桶 70.91 美元，為 2018 年 10 月以來最高點，本週上漲近 1.9%，為連續第三週收高。

此表追蹤了 WTI 原油自去年 4 月暴跌以來的復甦，紅線凸顯出價格在每桶 40 美元以下的區間。

週五油價獲得提振，因國際能源署 (IEA) 預期，明年年底前全球石油需求將恢復到新冠肺炎疫情大流行之前的水準。

IEA 在其 6 月份的石油市場報告中表示，生產商將須提高產量才能對應上需求的復甦。該機構預期今年需求上升後，明年會再加速上升，到 2022 年底前達到 1.006 億桶 / 日。

GW&K Investment 的投資組合經理 Steve Repoff 表示，石油供應局面的變化包括投資者和美政府越來越關注更環保的永續作法，以及美國活躍的鑽井平台數量一直徘徊在疫情前水準的一半左右。

再加上美國疫苗接種推展、石油需求攀升，經濟更廣泛重啟，後疫情時期的旅遊季可能對駕駛者來說代價高昂。

Repoff 表示，「現在這些公司還能展現出資本紀律，這些公司是以沒有資本紀律惡名昭彰的產業，如果需求真的回歸到 1 億桶 / 日，可能是不祥的預兆。」他補充，現在還不確定美國生產商會不會拚了命的生產。

「如果全部最棒的頁岩油整體都被探勘出來了會怎樣呢？」他解釋，高油價雖然會有利於石油產業，但也會導致通貨緊縮，即使 Fed 預期美國通膨目標會在復甦期間內超越 2% 目標一段時間。

「套到更廣泛經濟面上，(油價上漲) 事實上就是對企業和消費者徵稅，在整個系統層面最終會導致通貨緊縮。」