根據南韓《朝鮮日報》週五 (11 日) 報導，南韓三大電池廠商 LG Energy Solution、Samsung SDI 及 SK Innovation 所研發出的新一代鋰電池，最快在 2021 年下半年就會進入正式量產階段。與現有的鋰電池相較，新款電池的鎳含量較高、價格也較低，可讓電動車的行駛里程達到 700 公里遠。

依照業界人士 說法，LG Energy Solution 的 NCMA 電池以及三星 SDI 的 NCA 電池，將從 2021 年的下半年展開量產。搭載現行電池的電動車在充滿電後可連續行駛約 500 公里，而新一代鋰電池在充滿電後可讓電動車的行駛里程拉長到 600 公里以上。

目前已知德國 BMW 的 5 系列電動車，將使用三星 SDI 的新款電池；而 LG Energy Solution 的新款電池，則還不知道會有哪些車款採用。

SK Innovation 的 NCM 9½½ 電池，也將於 2022 年投入量產。該公司將於美國喬治亞州目前正在興建當中的第二工廠生產該款電池，也將搭載在福特汽車 (F-US) 的電動款 F-150 皮卡上頭。SK Innovation 也已經在上 (5) 月宣布，該公司與福特汽車將各出資一半、成立生產電池的合資公司「BlueOvalSK」。

近來由於電動車的電池需求量大增，造成相關材料的價格上揚，稀有金屬的「鈷」也當然不例外。不論是 LG Energy Solution、Samsung SDI 還是 SK Innovation，都選擇在新款電池減少鈷的用量、並增加鎳的含量，如此作法除了可降低成本、還可提升電池的能源密度，可說是一舉兩得。

不過增加鎳含量也容易造成電池過熱，發生爆炸的風險也會隨之提高。而如何在電池裡頭增加鎳含量、又兼顧電池的安全性，也考驗著各家廠商的技術能力。