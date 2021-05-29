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日產斥資18億美元與Envision合建電池廠 產能可供應70萬輛電動車

日產斥資18億美元與Envision合作建電池廠 產能估可供應70萬輛電動車（圖：AFP）
日產斥資18億美元與Envision合作建電池廠 產能估可供應70萬輛電動車（圖：AFP）

汽車業加速轉型至電動車，對關鍵零組件的投資日益激烈，據日經 (Nikkei) 報導，日產汽車 (Nissan) 將與中國電池製造商 Envision 合作，預估投資超過 2000 億日圓 (約 18 億美元)，在日本、英國建設新的電動車電池工廠。

日產的英、日兩電池製造廠預料 2024 年開始量產，每年可為雷諾、日產、三菱聯盟 70 萬輛電動車提供電池，並交由 Envision AESC 營運，日產持有 Envision AESC 約 2 成的股份。

Envision 是全球第七大電動車電池供應商，日、英兩廠房完工後，該公司未來每年電池產能可供貨給 90 萬輛電動車。除了 Envision ，日產也計劃和中國寧德時代 (CATL)、南韓 LG Chem 合作建設其他新工廠。

日產目前每年電動車銷量為 18 萬輛，該公司目標 2023 年底提高到 100 萬輛以上。日產目前已在歐洲電動車市場占有一席之地，據歐洲電動汽車報告統計，截至 4 月底 18 個歐洲主要電動車市場中，日產市占為  4%，其與雷諾的聯盟歐洲市占達 12.5% ，超過特斯拉的 11.9%。

全球汽車製造商正前仆後繼建立電池供應鏈，豐田汽車 (Toyota) 去年與松下 (Panasonic) 成立合資企業，並與 CATL 合作。福斯汽車則計劃 2030 年在歐洲建立 6 座電池工廠。福特將與韓國 SK Innovation 合作，通用汽車則和 LG Chem 結盟在美國建立電池工廠。

瑞銀 (UBS) 的分析師表示 ， 為了讓電動車市場的普及率能在 2025 年達到 20%、2030 年達到 50%，接下來 10 年電池的供應量成長幅度需比原本預估高 70% 。為了支應不斷增長的電動車需求，電池可能出現區域性供給緊繃，2025 年可能恐怕將全球短缺。

分析師表示，目前電池製造商掌握明顯的成本優勢，預計未來 6 成市場將由寧德時代、LG Chem 與松下所主宰。

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