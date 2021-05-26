全樹脂電池時代來臨！ 日本三洋化成工業新廠落成 目標10月量產

日本三洋化成工業 (Sanyo Chemical Industries, Ltd.)(4471-JP) 25 日 (週二) 在福井縣越前市舉行 APB 福井中心武生工廠的開業儀式，將展開新一代鋰電池「全樹脂電池」(All Polymer Battery) 的量產。

未來，該工廠在經過多次的製造實驗後，將於今 (2021) 年 10 月投入全樹脂電池的量產。新的全樹脂電池有能量密度高、起火風險低等特徵。依照三洋化成工業的說法，該公司是全球首家投入全樹脂電池量產的企業，社長安藤孝夫表示，會以全樹脂電池才有辦法做到的用途作為賣點。

新工廠興建由 APB 公司包辦，三洋化成工業在 2019 年將 APB 子公司化。工廠的樓地板面積達 9628 平方公尺，全年產能將逐步提升到 200 MWh(百萬瓦時)，並計畫在未來數年強化至 3GWh(吉瓦時)。自 10 月開始，首先將量產川崎重工 (7012-JP) 自主式無人水下載具 (AUV) 所使用的電池。

全樹脂電池具有幾項傳統鋰電池所沒有的優點。首先，在受到強烈撞擊或受壓而發生短路時，全樹脂電池不會有鋰電池般產生高溫、引發火災的風險，安全性極高。再來，全樹脂電池的製程大約只有鋰電池的一半，設備投資的負擔較小，在投入量產時也可望大幅降低成本。還有其能量密度高，電池容量可望達到鋰電池的 2 倍以上，而且造型自由度高。

APB 公司社長堀江英明表示，「全樹脂電池有辦法一改鋰電池的遊戲規則。」也提到「若是考量出口至亞洲市場，福井縣越前市鄰近港口、地盤亦相當穩固，是絕佳的物流場所。」未來若擴大生產，除了當地員工的聘用，也會考慮在越前市內建全新工廠。

三洋化成工業目標讓新工廠在 2023 年度產生盈餘，營收在 2025 年度要達到 900 億日圓。可能成為下一任公司社長的樋口章憲表示：「目標或許會晚一到兩年達成，期望穩扎穩打、挑戰改變世界。」