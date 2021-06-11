美股散戶掀軋空狂潮 亞洲市場成空頭避風港

自美國的 GameStop 軋空事件之後，Reddit 論壇上的散戶一戰成名，讓華爾街的做空機構吃盡苦頭，對論壇上的鄉民心生畏懼，不過亞洲投資人大可鬆口氣，因為散戶團結軋空逼退空頭的情形不會發生。

彭博引述 IHS Markit 技術數據報導，由 30 檔 MSCI 亞太指數（MSCI Asia Pacific Index）空單餘額最高成分股組成的等權重一籃子股票，截至 6 月 8 日為止的過去一個月下跌約 1%，表現較 MSCI 亞太指數指數低 2%。相較之下，遭做空最多的美國股票在過去一個月反而大幅上漲。

迷因股狂潮已席捲美股，最近在 Reddit 論壇 WallStreetBets 上對 Clover Health(CLOV-US)、Workhorse Group(WKHS-US)、維珍銀河 (SPCE-US) 等遭做空的股票討論度越來越高。

但整體而言，亞洲尚未出現散戶投資人突然敲進單一個股的現象，也讓亞股成為做空投資人的安全標的。

香港豐盛資產管理公司（Ample Capital）主管黃國英說：「我們沒有類似 WallStreetBets 的論壇來號召鄉民軋空，而且在香港很難成功說服這麼一大群人同時做這樣的交易，也找不到類似的先例。」

IHS Markit 數據顯示，亞洲 30 檔空單餘額最高股票的平均券資比率從年初的 10.8% 升至上周的 14.5%，這表明亞洲投資人做空股票毫不手軟，儘管今年第一季才發生 Reddit 論壇鄉民掀起軋空潮。

黃國英補充說，雖美國的迷因股吸引全球目光，但亞洲的散戶參與「還不夠全球化」，重心仍在國內市場，從有日本或台灣帳戶的香港投資人的人數便可看出端倪。

香港是亞洲做空投資人的主要標的，亞洲 30 檔一籃子放空股票有 70% 在香港上市。新疆金風科技股份有限公司（金風科技）(2208-HK)空單餘額比率約 30%，是 MSCI 亞太指數成份股遭做空最多的股票。根據彭博數據，中國新冠疫苗開發商康希諾生物科技 (6185-HK) 的空單餘額比例為 16%。

不過做空投資人也面臨來自韓國等地散戶投資人的壓力，從 5 月中旬到本周一為止，短線當沖的投資人將斗山重工 股價推高了 160%。今年初馬來西亞散戶也跟著放空國內的橡膠手套製造商 Top Glove 股票，但並未成功。

IG Asia Pte. 市場策略師 Yeap Jun Rong 考慮到馬來西亞散戶放空手套股未果，認為亞洲投資人更傾向乘著趨勢投資，而非發起一場「運動」。

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