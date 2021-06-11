Google AI設計晶片 速度完勝人類

2016 年韓國棋王李世乭代表人類出戰 Google 的 AlphaGo，最終李世乭以一勝四敗輸給 AI 棋手，如今 Google 將新的挑戰延燒到半導體領域。

2016 年韓國棋王李世乭代表人類出戰 Google 的 AlphaGo，最終以一比四落敗。(圖片：AFP)

外媒週四 (10 日) 報導，Google 在《自然》雜誌上發表的一篇論文中表示，Google 的新人工智慧 (AI) 能在不到 6 小時的時間內設計出人類需要花費數月時間的晶片。

Google 系統機器學習主管 Azalia Mirhoseini 稱：「我們的方法已經用於生產，設計下一代 Google TPU (張量處理器)。」換句話說，Google 正在使用人工智慧設計晶片，用來創建更複雜的人工智慧系統。

TPU (張量處理器) 是 Google 開發的專用積體電路 (ASIC)，專門用於強化機器學習。

新 AI 可以繪製晶片的電路板面規劃 (floorplan)，繪製像 CPU、GPU 等組件矽晶片上的相對位置。一般人類需要花幾個月來設計這些板面規劃，但 Google 深度強化學習系統可以相對輕鬆地完成這一任務。

Google 預期，此一突破可能會對半導體行業產生重大影響，對加快供應鏈的速度有巨大幫助，但外界認為，Google 新 AI 未來將影響到工程師的飯碗。

Google 新 AI 未來將影響到工程師的飯碗 (圖片：AFP)

臉書首席 AI 科學家 Yann LeCun 推文稱讚，Google 這項研究是非常棒，正是強化學習 (RL) 發揮作用的類型。

《自然》雜誌週三的一篇評論，Google 必須廣泛分享技術專長，以確保企業的生態系統真正全球化。半導體產業必須確保這些節省時間的技術不會除掉擁有必要核心技能的人。

截稿前，Google (GOOGL-US) 漲近 1%，暫報 2,429.72 美元。