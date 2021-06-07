G7敲定全球企業稅改 亞馬遜、臉書和Google怎麼看？

七大工業國 (G7) 周末就最低企業稅率達成歷史性協議，一旦正式定案，亞馬遜 (AMZN-US)、臉書(FB-US) 及 Google 在內等跨國科技巨頭勢必首當其衝，市場也相當關注這些企業對於稅率協議的看法。

上周六 (5 日)，G7 財長對於向跨國企業課徵至少 15％的全球最低企業稅達成共識，並稱將採取措施確保企業如實繳納稅款，希望能在下月召開的 G20 財長會議上就新稅收提案達成廣泛共識。

長期以來，科技巨頭遭指控在全球市場佔盡優勢，卻透過向低稅收國家轉移收入來避稅。以下為 CNBC 整理亞馬遜 (AMZN-US)、臉書(FB-US) 及 Google 對於上述協議的看法。

亞馬遜

亞馬遜將上述協議視為重要的一步，可望為國際稅收體系帶來穩定，並表示，希望能在 G20 會議以及包容性架構 (Inclusive Framework) 成員國中看到更進一步的討論。

包容性架構為經濟合作暨發展組織 (OECD) 所建立，由 100 多個國家和司法管轄區所組成，旨在消弭全球稅收規則間的差距和錯配問題。

臉書

負責全球事務的副總裁 Nick Clegg 對於 G7 達成共識表示歡迎，並重申臉書對全球稅收改革的長期呼籲。

Clegg 周六推文表示，上述協議幫助商業環境朝確定性跨出重要一步，同時強化公眾對於全球稅收系統的信心，並稱既使這代表臉書未來需要支付更多稅款，該公司仍希望稅收改革能取得成功。

Google

一位 Google 發言人向英國《Sky News》表示，該公司強烈支持新稅制的倡議，也希望能達成平衡且長久的協議。