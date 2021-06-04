Google用戶數據保護不如蘋果 隱私與營收間難取捨

Google(GOOGL-US) 目前正緊跟蘋果 (AAPL-US) 隱私政策腳步，加強用戶隱私保護措施，讓企業更難追蹤安卓（Android）系統用戶的數位蹤跡。雖然 Google 在蘋果的隱私新規後跟進改變，但效果並沒有蘋果顯著，畢竟 Google 營收大多是由廣告收入支撐。

儘管 Google 已讓安卓用戶能自由選擇是否接受客製化廣告投放，但即便用戶不同意，軟體開發商仍可以透過廣告 ID（Advertising ID）對用戶進行廣告投放。

廣告 ID 是用來辨識用戶裝置的識別碼，軟體開發商可透過此識別碼掌握用戶使用應用程式情況，或讓廣告商偵測以防無效流量。

不過在 Google 隱私政策調整後，只要用戶選擇不同意客製化廣告投放，便不會產生廣告 ID 辨識碼，因此軟體開發商也無從追蹤。

Google 在最近一次的政策更新中表示，從今年底開始，在安卓 12 系統上的所有應用程式都須符合隱私新規，而明年開始則擴大至所有 Google Play 商店的應用程式。不過 Google 也表示，將提供另一種替代方案保留數據，以便分析與防範詐騙。

隨著監管機構越來越注重用戶隱私，用戶也漸漸意識到個資隱私的重要性，許多科技巨頭漸漸在隱私政策上做出調整。Goole 在去年初曾表示將在兩年淘汰 Chrome 瀏覽器上的第三方 cookie。

在過去 10 年裡，Google 一直是線上廣告霸主，據 eMarketer 數據分析，預計 2021 年該公司將占全球數位廣告支出近 29%。