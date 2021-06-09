電動車年產值高達百兆元 主題ETF搶市

電動車趨勢正夯，就連智慧手機加上半導體的年產值，都遠不及電動車的年產值百兆元等級，這讓主題式 ETF 也搭上此熱度，國泰投信將推出「全球唯一」100% 聚焦電動車上、中、下游供應鏈的國泰全球智能電動車 ETF(00893-TE)，訂於 6/15 開始募集，且因應國內疫情升溫，為避免面對面接觸，即日起，暫停受理現場臨櫃服務，僅開放線上申購。

國泰投信表示，回首過去 15 年間，最讓股神巴菲特扼腕的，莫過於錯過全球市值最大的蘋果公司，2007 年發佈的革命性產品 iPhone，不只改變了全人類的生活，迄今股價更已翻漲高達 40 倍。換句話說，投資要找到對的趨勢極為重要。

而展望未來，究竟是年產值新台幣 15 兆的智慧手機是下一個趨勢，還是 12 兆的半導體，其實，這些大型產業的產值加起來，都遠不及未來最有「錢」景的全球智能電動車產業，年產值高達百兆元等級。

和碩董事長童子賢日前在科技論壇上表示，傳統汽車相關產業，去年產值就已達 4 兆美元，相當於 2020 年全世界半導體產值 4 千多億美元的 9 倍、智慧手機產值近 5 千億美元的 8 倍，再加上自駕系統、車聯網等新軟體技術，勢必再推升智能電動車整體產值。

此外，女股神所創立的 ETF 發行商 ARK 分析師也指出，電動車是從無到有，由根本上改變產業的大革命。預估 2025 年前，全球電動車年均複合成長率 (CAGR) 高達 82%。因此呼籲投資人及早布局，抓住下一個科技巨頭，複製如同蘋果公司推出 iPhone 迄今所帶來的產業轉型及股價噴發商機。

國泰全球智能電動車 ETF 基金經理人游凱卉表示，這檔 ETF 從上游鋰原料到下游品牌廠，產業鏈一把抓，成分股包括全球最大鋰原料生產商 - 雅寶、目前全球最大市值車廠特斯拉、中國的比亞迪、電動車三劍客蔚來、小鵬、理想、台灣下一座護國神山 - 充電樁先驅台達電、全球電動車電池龍頭樂金化學、車用晶片大廠意法半導體、恩智浦、輝達、車載 AI 人工智慧系統商鏡泰等等，在智能電動車領域深耕已久、一時之選的企業皆囊括在內。

國泰全球智能電動車 ETF 將於 6/15~6/18 的 ETF 募集，不過，國泰投信提醒，投資不忘防疫，因此即日起，暫停受理現場臨櫃服務，享搭上此多頭列車的投資人可透過全台各大銷售機構 (證券商)，以 Email、傳真、郵寄等免臨櫃方式申購。