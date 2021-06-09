本土疫情海嘯第一排 餐飲、健身業和百貨5月營收近腰斬

本土疫情自 5 月中旬起快速擴散，對內需衝擊已明顯反映在業者陸續發布的 5 月合併營收中，連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW)5 月營收月減 40%，連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 月減 52%，而百貨業者京站 (2942-TE) 月減 47%，皆呈現近乎腰斬的態勢，由於疫情尚未有緩解跡象，內需相關產業 6 月業績表現恐怕將更低迷。

漢來美食 5 月合併營收僅剩下 1.71 億元，月減 40.39%，年減 23.8%，僅高於去年 4 月的最差狀況。

柏文 5 月營收僅剩 1.55 億元，月減 52.23%，年減 43.75%，創 2016 年 9 月以來單月新低。

百貨業者京站 (2942-TE) 5 月營收僅剩 6455 萬元，月減 47.35%，年減 40.86%，創下新低。

漢來美食不諱言，疫情爆發以來餐廳大部分關閉，而營業的餐廳均改為外帶，營收驟減至不及往日 5% 的慘况，不過，仍堅持不裁員、不減薪。

而柏文更是從 5 月 15 日起旗下包括健身工廠、人體工房、兒童體適能俱樂部、肖跳、滾吧和鐳射戰場所有營運廠館等全面暫停營業，為配合政府防疫因應措施，現已確定停業至 6 月 14 日，等於至少將停業整整一個月。

而京站也陸續實施短暫自主停業以加強防疫，鄰近台北車站的京站時代廣場 6 月 6 日至 8 日再度自主停業 3 天，由於目前處在三級防疫其中，實體店人流明顯低於過去，對 6 月的營收勢將造成影響。