特斯拉2024銷量首超奧迪 法人看好2025「AI定義汽車」新時代揭幕

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 11:57

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2024 年 Tesla 交車數量以 179 萬輛成績之姿，首度超越德國奧迪 (Audi) 汽車，展現電動車成長趨勢不墜，投信法人表示，2025 年 AI 深入百工百業後，預估汽車產業將為 AI 最大的發展領域之一，AI 的導入，將加速實現 Level 4 及以上的自動駕駛功能，搭配智慧座艙興起，2025 年將成為全球汽車華麗轉身元年，由 AI 定義汽車 (AI-Defined Vehicle) 的新時代揭幕，有助於全球電動車相關供應鏈營收獲利成長趨勢看漲，長線股價成長題材後勁強。

新光標普電動車 ETF(00925-TW) 經理人劉恆誌表示，川普下周起上任，身為 Tesla 執行長的馬斯克身居川普核心決策圈人物，市場看好未來美國電動車相關政策中，不排除提出一項更全面的「聯邦自動駕駛汽車」框架，加速美國獲取在先進自動駕駛技術方面的領導地位，有助於重塑美國自動駕駛領域稱霸全球地位，這對美國等電動車相關供應鏈，帶來正面利多激勵。

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另外，2025 年 CES 展上，劉恆誌也看到 AI 在各領域深入應用，尤其在汽車產業中，許多汽車大廠不再聚焦硬體製造工藝，轉向展示 AI 如何強化汽車個性化、情感化的駕馭與乘車體驗，其中，AI 改變造車工藝最主要集中在「自動駕駛」與「智慧座艙」。

輝達執行長黃仁勳日前公布，未來將與日本豐田汽車合作，搶攻自動駕駛新機，目前豐田已採購 Nvidia 晶片用於自動駕駛，Tesla 則持續開發推進全自駕 (FSD) 技術開發已逾 4 年多，目前正接受美國汽車安全機構調查。

投信法人表示，自駕車技術一旦成真，汽車業將成為當前最大的 AI 結合機器人的新平台領域，直接受惠最大仍屬電動車新創企業，預估未來自駕車技術推陳出新，新一代先進駕駛系統及自駕車路線圖上路後，有望掀起特迷新一波搶購風潮，並帶動特斯拉相關概念股及電動車 ETF 一波買氣。