全球首檔100%高純度智能電動車ETF 每股15元入手

全球電動車銷量未來 10 年成長 11 倍，看好此商機，國泰投信今 (31) 日舉辦線上記者會宣布，將於 6/15~6/18 募集全球唯一一檔 100% 鎖定電動車主題的 ETF——「國泰全球智能電動車 ETF」(00893-TE)，每股 15 元親民價即可入手。

國泰投信表示，隨著全球訂出禁售燃油車的時間表，及各大車廠紛紛投入電動車 (Electric Vehicle，簡稱 EV) 領域，一場電動車大戰正式躍升為全市場最吸睛的焦點。

國泰投信總經理張雍川指出，電動車不僅是科技業新一波競技場，更是 ESG 永續概念的延伸，當前全球政府、企業乃至投資機構日益重視節能減碳，而電動車就是生活中最快也最易落實的領域，像美、歐、中國等政府已明確制定未來 2025 至 2040 年間，禁用傳統燃油車並全面改採電動車，所以現在是整個汽車工業的革命，牽連之大之廣，商機更是無法想像。

值得注意的是，在疫情肆虐的這段期間，電動車市場表現不僅無畏疫情，更是逆勢突圍。ICE 亞太區主管 Magnus Cattan 表示，2020 年全球汽車總銷量衰退 16％之多，反觀電動車銷量卻持續攀升，不僅 2020 年全球電動車數量達到 1000 萬台的里程碑，比 2019 年成長 43％，今年第 1 季全球電動車銷量更比去年同期大幅成長約 140％，增速翻倍，加上全球各國政府對電動車積極的政策倡議，有利電動車普及化。市場預估未來十年全球電動車將成長 11 倍，相關產業及供應鏈前景可期由此可見一斑。

國泰投信表示，6/15 將開募的國泰全球智能電動車 ETF，追蹤的指數是 ICE FactSet 全球智能電動車指數，為全球第一檔 100% 高純度鎖定電動車供應鏈的 ETF，經管費預計為 0.9%、0.2%，推出後有望再成為國人新國民 ETF，而該檔 ETF 暫無配息機制，主要是考量海外高成長型個股普遍息率較低，因此未配息。

而當前適逢全球市場受疫情影響波動較大之際，是否適合再進場布局電動車？對此，國泰全球智能電動車 ETF 基金經理人游凱卉認為，目前全球指數都已開始出現修正，各產業也有幅度不一的回檔狀況，但觀察全球經濟都開始步入經濟復甦的正軌，特別是美、歐這些發展電動車較成熟的地區，疫情漸獲控制，加上各國央行未來升息的腳步暫緩，可見市場資金盛宴還有很長的延續時間，故短期內股市若有回檔，都可視為健康的獲利了結與修正，也會是逢低布局的好機會。