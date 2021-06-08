Biogen午盤飆漲逾60% 獲FDA批准阿茲海默新藥

美國食品藥物管理局 (FDA) 週一 (7 日) 批准 Biogen 旗下的阿茲海默症藥物，這是 17 年來第一獲得 FDA 批准的失智症新藥。

生物科技公司 Biogen (BIIB-US) 盤中應聲飆逾 60%，一度來到每股 468.55 美元 (52 週高點)，並且因波動過大，多次暫停交易，截稿前，Biogen 暫報每股 405 美元。

(圖片：Biogen)

全世界有超過 5000 萬人深受失智症所苦，其中又以阿茲海默症為大宗，柴契爾夫人、雷根總統兩位時代人物都深受該病所苦。依據國際失智症協會 (ADI) 報告，每三秒就有一人罹患失智症，失智症相關成本為每年一兆美元，且至 2030 年預計將增加一倍。

Biogen 執行長 Michel Vounatsos 發表聲明稱，這一歷史性時刻是阿茲海默症複雜領域十多年來開創性研究的結晶，相信這一流藥物將改變患者治療方式，在未來幾年激發持續創新。

Biogen 的 Aducanumab 基於 β類澱粉蛋白理論，該理論表明在腦中的堆疊沈積是造成失智和認知功能障礙的主因，Aducanumab 透過除掉那些 β 澱粉樣蛋白斑塊起作用，減緩阿茲海默症患者的認知能力下降。

Biogen 認為腦中的堆疊沈積是造成失智和認知功能障礙的主因，本圖為示意圖。(圖片：AFP)

FDA 同意 Biogen 這一邏輯，稱去除堆疊沈積斑塊很有可能預測對患者的重要益處，但 Biogen 臨床試驗數據高度複雜，存在不確定性。

本次批准 Aducanumab 屬於加速審批 (Accelerated Approval)，FDA 要求 Biogen 後續繼續臨床試驗，儘管該過程可能需要數年時間，但在此期間 FDA 允許 Biogen 銷售該藥。

Biogen 稱，阿茲海默症藥 Aducanumab 將以 Aduhelm 品牌銷售，本公司已經生產至少數百萬瓶 Aduhelm，將在未來 10 天至兩週內銷售。

瑞穗證券分析師 Salim Syed 表示，FDA 的批准可以驗證治療理論，預測 Aduhelm 將創造 100 億美元的銷售額。他維持對 Biogen 股票的中性評級和每股 244 美元的目標價。