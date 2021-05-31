美疫情好轉 中裕愛滋病新藥拉貨將反彈

中裕 (4147-TW) 今 (31) 日召開線上法說，董事長張念原表示，美國疫情已獲得控制、客戶庫存水位降低，行銷夥伴 Theratechnologies 已陸續重啟拉貨，預期愛滋病新藥 Trogarzo 出貨將強力反彈。

張念原指出，Trogarzo 今年首季受到歐美疫情尚未好轉，銷售狀況確實不好，隨著美國疫情高峰已過，自 4 月中旬開始，經銷商庫存去化完成並重啟下單，預期短時間內拉貨量將強力反彈。

據中裕美國行銷夥伴 Theratechnologies 資料顯示，今年 Trogarzo 業績有望年增 40%，對此張念原回應，無法評論公司是否能反映其成長趨勢，另外，首季銷售狀況受到衝擊，加上德國、法國、西班牙等歐洲藥品上市速度，也會影響營運表現，不過營運有機會反彈。

Trogarzo 的新劑型 TMB-355 愛滋靜脈推注，三期臨床試驗進入尾聲，張念原表示，試驗總共收案 20 名受試者，僅剩 2 人 6 月將於底完成藥物施打，預計今年 7 月會完成臨床試驗、8、9 月向美國 FDA 提出藥證申請。

中裕為滿足未來市場需求，將 Trogarzo 產能從無鍚廠轉由韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產，規劃今年 7 月向美國 FDA 與歐盟 EMA 申請查廠，最晚明年第 1 季可取得認可。

中裕去年與美國哥倫比亞大學何大一團隊，合作開發新冠新藥，張念原指出，當初考量藥物研發時間約 12-18 個月，能搶短期藥物治療商機，不過後續陸續出現變種病毒、疫苗開發快速等，導致開發的藥物將沒有商機可循，因此停止研發。