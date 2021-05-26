〈神隆法說〉常熟廠代客研製新藥下半年放量 營運可望改善

神隆 (1789-TW) 今 (26) 日舉行線上法說，中國常熟廠代客研製新藥有望 6 月底前取得藥證批文，目前客戶已提前下單，預計 7 月可量產出貨，且該廠延攬當地專業經理人，有望帶動虧損逐步收斂。

神隆與客戶合作的抗癌新藥 Donafenib，適應症為晚期肝癌一線用藥，今年 2 月完成查廠，目前正等待藥證批文，預估最快 5 月底、最慢 6 月底前可取得，此外，客戶近期積極下單，訂單量超越預期，若順利取得藥證批文，產品最快 7 月可放量出貨。

神隆指出，據研調機構指出，抗癌新藥 Donafenib 第一年銷售額約達人民幣 2.2 億元 (約新台幣 9.5 億元)，不過新藥正擴展不同適應症，且已執行三期臨床試驗，看好未來應用將更廣泛，有助營運提升。

神隆中國常熟廠其他藥品發展方面，旗下學名藥原料藥苯丁酸鈉，適應症為尿素循環疾病，該原料藥去年 9 月完成藥廠核查，並於今年 5 月取得藥證，將以罕見疾病藥品進入中國內銷市場。

中國常熟廠去年受到疫情影響，營運不如預期，神隆表示，今年廠區延攬當地專業經理人，期盼透過在地專業，加上業務發酵，營運將逐步改善。

日本市場方面，神隆共出貨兩項原料藥產品，分別為阿茲海默症及抗癌藥物，神隆也是目前日本最大供應商，雖然近期疫情嚴峻，但目前日本出貨未有明顯變化。