【倫元投顧】入大區間震盪機率高

◆盤勢分析

今天盤中因一度傳出行政院有在討論升級四級警戒的條件、而造成盤中一度大跌 371 點幾乎來回測季線，不過仍如市場預期只是延長三期警戒到 6 月 28 日，指數因此收歛跌幅以下跌 81 點收在 17246 點，成交量為 4804 億。

一、目前看來要升級四級警戒機率仍非常低，不過就算萬一升四級警戒短期重挫下來也應該是分批逢低尋求買點。所以接下來看法目前仍不變，除非近日外資期指空單大幅回補或美股再創高，否則指數應該是進入大區間震盪整理機率較高，接下來就看 Fed 何時開始討論縮表？若 Fed 在 6 月中就開始討論縮表計畫，則美股和台股恐開始做短期較大震盪，如此 17300~17500 應為短高，下檔支撐至少先回測季線上下，多則再回測半年線上下~ 年線上下打底。若 6 月中 Fed 未討論縮表而令美股短期再挑戰高點，台股有機會再來 17500~18000 上下後再整理，因為即使 6 月中 Fed 不討論縮表，下半年也應該會做討論縮表，特別是美國 7 月 8 日如期解封後、失業率開始下降時。不過縱使 Fed 如期計畫縮表，股市也不會因此崩盤走空，因為確定縮表代表未來景氣仍是向上的多頭格局仍不變。故原則上台股 6 月行情應該是屬於區間震盪格局，控制好持股比率，來到壓力區盡量不追高，回測支撐區逢低分批找買點。

二、針對選擇權操作部分，這幾天有回測月線~ 季線上下 16500~16700 支撐，可考慮尋求短多買點。

三、個股操作部分，近日有下來仍會以第二季財報佳和下半年進入旺季、波段跌幅已大的電子股為主，如蘋概股、記憶體股和被動元件股。

王信傑 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任