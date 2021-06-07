上沖下洗逾400點 台股抗疫跌63點收17083點守住10日線

竹南科技廠染疫加劇，台股今 (7) 日早盤湧現恐慌性賣壓，一度重挫逾 370 點，摜破萬七、下探 16775 點，航運、鋼鐵等漲多族群成殺盤重心，不過，隨著低接買盤進場，電子股逐漸回穩，指數跌勢收斂，終場下跌 63.5 點，收 17083.91 點，高低震盪達 414 點，10 日線失而復得，成交值略放大至 4892.89 億元。

台積電早盤一度下挫 2%，下探 583 元，午盤後跌幅收斂至平盤附近，終場收 592 元；聯發科受京元電移工停班、降載生產波及，早盤重摔近 3%，終場跌幅縮至 0.4%，收 973 元，相對抗跌；鴻海、聯電收盤仍跌逾 1%。反觀日月光投控，股價則勁揚逾 4%；大立光也在盤面上表現。

中國鹽田港嚴重塞港，帶動國際運價攀高，貨櫃三雄更同時入列台灣 50 成分股，激勵今日股價開高，不過，受科技廠染疫擴大影響，長榮、陽明、萬海湧現賣壓，一度摜至跌停價，在低接買盤支撐下，跌停打開後，萬海跌幅逐漸收斂至 1%，陽明、長榮終場仍重挫逾半根跌停板。

先前漲多的航運股，今日殺聲隆隆，航空雙雄華航、長榮航股價分別重挫 8%、5%；台驊、慧洋 - KY、台航、四維航均大跌逾半根停板；其他散裝航運股如新興、裕民、中航等，同樣賣壓沉重。

鋼鐵族群今日一片慘綠，中鋼一度重摔近半根停板，下探 36.2 元，尾盤跌幅收斂至 2% 內，收 37.3 元；威致、海光亮燈跌停；中鴻、東鋼、春源、彰源、聚亨、官田鋼等均遭到空方狙擊。

高端疫苗近來因股價波動劇烈，今日起 10 個營業日分盤交易均改為 20 分鐘撮合一次，不過，高端疫苗開盤就跳空跌停，股價跌至 207.5 元，拉出第 6 根跌停板，盤中逾 9200 張委賣高掛。據了解，高端新冠疫苗二期臨床試驗即將進入尾聲，最快本周解盲，公布數據結果。