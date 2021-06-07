張志誠觀點：疫情干擾下 除了海運還有誰可留意回檔後的基本面機會

之前我強調從今年 5 月 17 日台股短線最低點 15159 點一連漲了 13 天約 2 千點時，技術指標連續 5 天在 80 以上的過熱區背離，因此我建議投資人要謹記投資的一個關鍵原則，有時好公司先準備好，等待一個大盤技術性調整後的買點，往往是下一波能成為贏家的關鍵。

大盤來到本周就算沒有京元電 (2449-TW) 移工的染疫科技廠的疑慮，也會因外資上周三拉高後的周選擇權空單套利，導致指數的壓回，我觀察投資人除了可以在本益比相對低的航運、面板、8 吋晶圓代工等待找尋回測均線的量縮時機外，在美國財長葉倫預期今年的通膨率可達 3%，傳產的造紙與紡纖族群也將產生一定的產業效應。

航運股陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW)、新興(2605-TW) 在我預期是營收在今年第四季前仍是月月有成長的條件，因此當股價若異常被壓到月均線之下，投資人反而可以耐心的等候新一波換手後的機會。至於造紙的華紙 (1905-TW) 與紡織的宏益 (1452-TW) 本周剛突破兩個月前的高點，正在反映產業的報價成長中，投資人務必要以回測上升趨勢才能找機會的方式投資，才不會因台灣近期疫情干擾，而造成股價追高受不了震盪的壓力。

台股今年第二季過後，疫情的因素我認為是股市必經的干擾因子，反而在疫情因子下市場遲早會回歸的基本面的選股邏輯，這也是我認為今年用價值投資法最容易成功的一個方式

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