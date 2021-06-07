蔡明彰觀點：今年EPS創歷史新高 但漲幅落後的傳產

今天報告的主題是「今年 EPS 創歷史新高 但漲幅落後的傳產」。

萬寶投顧蔡明彰強調，傳產不是方向的問題，而是節奏的問題。

受惠歐美率先施打疫苗後的剛性需求，傳產成今年台股主流，多頭格局持續發展，成交量佔比不斷攀升，但是航運今年來狂漲 113％、玻陶大漲 73％、鋼鐵大漲 51％、造紙大漲 51％，績效遠勝電子漲幅的 13％，顯示傳產的節奏又急又快。

從本土疫情惡化，升為三級警戒，台股卻週線連三紅後，有些傳產的節奏需要調整放緩，擔心京元電子 (2449-TW) 移工確診停班會波及整體科技業，週一台股盤中下殺逾 370 點，漲幅大的航運、鋼鐵湧現獲利回吐賣壓。不過，傳產仍有造紙、紡織、塑化逆勢抗跌，顯然傳產不同族群在未來走勢將分歧，本週中國、美國將發佈上月 CPI，預料持續走高，通膨隱憂揮之不去。

下週聯準會 FOMC 會議還不至於討論縮減 QE，但 7 月底召開的 FOMC 及 8 月下旬全球央行年會，釋出鷹派立場的可能性就很大，研判台股將在 6 至 7 月出現反彈高點，隨後夏天有一波的中期回檔。

萬寶投顧蔡明彰強調，「人無遠慮，必有近憂」，現在的選股操作要有風險意識，電子股不必買的太多、買的太早，即便估值便宜，但只要聯準會討論縮減 QE，電子股還是會跌下來，那時候的低點才是真正最好的進場時機。

至於今年主流的傳產，現階段不要追高漲幅太大的航運、鋼鐵，過去經驗一旦聯準會討論縮減 QE，會使得漲最凶的類股也跌最重，目前全世界貿易 90％運輸量靠海運完成，隨著全球經濟復甦，各國貿易量需求大增，去年下半年以來，部分海運運價大漲近 10 倍，現在仍供不應求，貨櫃輪業者普遍認為今年景氣一波旺到第四季，但不代表股價也漲到年底。下半年疫苗普及，整體疫情得到全面控制之後，生產及運輸將恢復到比較平穩水準，那時候航運運價將走平，甚至回跌。

鋼鐵最重要市場看中國，今年前 5 月鋼材價格一度突破 2008 年前次高點，創下歷史新高。全球經濟復甦，拉動全世界鋼鐵消費增長，今年第一季全球粗鋼產量增速由負轉正，46 個國家正成長，去年僅有 14 個國家。

今年第一季全球粗鋼產量較去年同期提高 10％，除了剛性需求，這一次鋼鐵上漲還有一個特別因素，為了應對疫情，全球各主要國家推出相關刺激措施，導致包括鋼材在內的大宗商品價格全面上漲，但鋼鐵漲太凶，後遺症就出來。下游企業經營成本上升，並且鋼材漲價往消費端傳導，迫使中國官方出手打壓黑色系商品，來壓制鋼價上漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，展望下半年，鋼價趨向平穩，拜登政府的龐大基礎建設計劃與共和黨談判後，將縮小規模，及中國官方調控，台股鋼鐵股不必再追高，拉回有低點再介入。

黑馬總是令人意外，投資人對營運好的電子股耳熟能詳，因此手上抱一大堆，籌碼因素，反而今年股價沒表現。很多傳產今年是 20～30 年最好的一年，但市場根本沒注意，籌碼乾淨，外資、投信連研究員都沒寫研究報告，今年傳產多頭大行情，法人都抓不住節奏，何況一般散戶路過卻錯過。

萬寶投顧蔡明彰強調，最強的傳產是 2021 年預估 EPS 將創下歷史新高，股價必定大漲特漲，不過有些已經漲太凶，再追高有風險，可是也有些漲幅相對溫和落後，未來漲升節奏會加快，結論是聯準會討論縮減 QE 之前，逢低火力集中在今年 EPS 創歷史新高，但股價漲幅落後的傳產，至少有 15 檔傳產，今年 EPS 改寫掛牌以來的歷史新高。

航運共有長榮海 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 貨櫃三雄，散裝輪的慧洋 - KY(2637-TW)及貨運承攬的台驊投控 (2636-TW)、中菲行(5609-TW) 等 6 檔。貨櫃三雄長榮海今年 EPS 估 29 元、陽明 29 元、萬海 28 元，但今年來股價分別大漲 172％、266％及 189％，慧洋 - KY 今年 EPS 估 6 元，今年來上漲 167％，台驊投控今年 EPS 估 15 元，今年來上漲 198％，中菲行今年 EPS 估 9 元，今年來上漲 64％，以上航運股幾乎包辦今年上市櫃公司漲幅前十名。

鋼鐵只有鋼筋的威致 (2028-TW) 今年 EPS 估 3.6 元，創歷史新高，今年來大漲 71％。中鋼 (2002-TW)、中鴻(2014-TW) 雖今年 EPS 分別估 3.2 及 4 元，但還沒有打破歷史記錄。

造紙今年受惠紙漿、廢紙成本上升及需求旺，永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW)EPS 分別估 3.6 及 4 元，將創歷史新高，近來股價急漲，週一雙雙漲停，成最強的傳產，今年來股價分別上漲 72％及 44％。

紡織的儒鴻 (1476-TW) 今年 EPS 估 20 元，南紡 (1440-TW) 估 2 元，也都創歷史新高，股價分別上漲 51％及 98％，南紡受投信清倉影響，目前價位尚未創波段新高，經過籌碼換手，搬開大石頭，未來有補漲可能。

原油號稱大宗商品之王，原油涉及產業鏈眾多，下游相關產業數百個，覆蓋行業範圍遠大於鐵礦石，因而歐美施打疫苗的報復性需求，最後壓軸好戲是原油上漲，夏天可望漲到每桶 80 美元。

全球塑化產品經歷第一季狂漲，第二季以來進入平穩階段，展望第三季，受油價上漲帶動的下游庫存回補展開，包括國喬 (1312-TW) 今年 EPS 估 5 元、亞聚 (1308-TW) 估 3.2 元、華夏 (1305-TW) 估 4.1 元、聯成 (1313-TW) 估 3 元，這四檔塑化股 EPS 將改寫歷史新高，但今年股價漲幅分別為 25％、57％、46％及 54％，相對航運、鋼鐵，漲幅落後，隨著國際油價看漲，塑化股將反映第三季報價回升而展開補漲。

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