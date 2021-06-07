操盤手看台股：美國需求效應正擴散 選股聚焦一概念

之前提到目前股價越接近前波高點的股票，其第 2 季營運表現越值得期待，故市場認同度較高，以電子股為例，如 IC 設計的敦泰、新唐、感測元件的晶相光等，近期股價都呈現強勢；反之，距離前波高點還有一段的股票，由於其第 2 季普遍是相對淡季或下半年產業傳出雜音，當前市場認同度不足，如鴻海、台積電等權值電子股，近日股價即陷入整理。第 2 季由於是電子業的傳統淡季，營收難免受影響，多方若要表態，傳產及金融必須扮演助攻角色，這也是台股能否攻克萬七以上反壓的關鍵；若是拖到 6 月中旬還不攻，則行情將有盤久必跌的疑慮。

近期談到這兩年疫情對於全球產業鏈產生了一定程度的影響，庫存的重要性上升，故今年貨櫃航運不僅有正常的季度需求，當中也有補庫存的需求，號稱「美國經濟史上最大規模的庫存重建行動」持續中，如貨櫃航運、貨運承攬、紡織成衣等都是受惠者。目前美國需求效應正在擴散，搭上「運輸」概念的族群成為焦點。全球貨櫃船短缺的結果已讓部分需運送的貨物持續流向空運，日前即有業者表示原先很少見於空運的鏈鋸、電動工具等貨物，現在卻很常見，故航空業者也在這波美國補庫存效益中受惠，如長榮航、華航等近日股價轉強，而近日談到的貨運承攬業者─台驊、中菲行、捷迅等，受益於空、海運市場呈現供不應求，股價也持續走高。整體來看，今年的運輸類股不僅有貨櫃航運的長榮、陽明、萬海、宅配物流的宅配通、嘉里大榮等，現在再加入貨運承攬及航空股等，對台股的影響力越來越高。

隨著疫苗施打普及率提升，逐漸解封的歐美民眾陸續從室內走向戶外。根據美國研調機構調查，目前即便汽油、住宿、機票、租車等費用都比去年大幅上漲，但是價格上漲仍擋不住消費者的出遊意願，消費者在防疫後的補償心理讓相關需求強勁；現在民眾為了出遊，無論費用多高都願意負擔，故暑假出遊，室外活動、運動賽事等已成為新一波的焦點，高爾夫球桿頭的明安、大田，運動鞋及服飾的寶成、豐泰、儒鴻等都可望受惠。根據美國運輸安全管理局 (TSA) 的數據，日前 5 月底的假期，全美機場旅客入出境人數超過 190 萬人次，創去年 3 月初疫情爆發以來新高，去年同期僅約 35 萬人次，這些需求所帶來的商機，讓波音及空巴陸續恢復生產在手訂單的產能，進而也對航太零組件帶來正面效益，如駐龍、豐達科也走強。整體來看，美國解封受益股的擴散效應是後續觀盤重點，其中本波是否有科技產品及電動車等業者能受惠，將牽動下半年電子業的旺季效應，值得密切觀察。對於一個操盤手而言，選股時不會單看價值，更看市場認同度；能夠獲得多數資金認同的股票，股價往往處在多頭格局，並且具備創新高的潛力，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)



歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險