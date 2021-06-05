加薪還是找不到人 缺工如何成為美國復甦隱憂

鉅亨網編譯余曉惠 2021年6月5號12點41分

美國 5 月非農就業報告顯示企業比 4 月增聘更多人手，但增幅仍低於市場所料，顯示缺工已是美國經濟復甦最大絆腳石。這降低了聯準會 (Fed) 縮減購債計畫的急迫性，帶動美股周五 (4 日) 上漲，但分析師認為投資人這種想法過於自滿。

根據周五的非農就業報告，5 月工資通膨加速上揚，勞動參與率意外下滑，導致失業率降低，也就是說失業率下降主因在於企業招工有困難，並非更多人找到工作。

企業找不到人的因素五花八門：政府額外發放的失業補助金，導致低薪工作找不到勞工，雙薪家庭還在跟兒童照護問題奮鬥，一些人因為疫情暫緩求職。

由於美國 25 個州的額外失業補助將在 9 月底期滿停發 (某些補助甚至更快到期)，代表到時候的非農就業報告將有較明顯的變化。另外，亞馬遜等大企業提高最低工資，則意味著工資上漲可能不只是暫時問題。

花旗經濟學家 Andrew Hollenhorst 說，市場暫時感到安心，5 月企業招工不順令人失望，但沒有特別差，而且整體來說，這份就業報告不至於讓 Fed 重新思考超寬鬆政策。

不過 Marketfield 資產管理公司的 Michael Shaoul 表示，Fed 沒有收緊政策的急迫性，不代表 Fed 不會或不該思考此問題，「工資顯然持續上漲，佐證了缺工是影響就業成長的一大因素。」

美國經濟諮商會經濟學家 Gad Levanon 說，這兩個月的平均時薪折合年率上漲 7.4%，是最近數十年成長率的兩倍到三倍高。但是就業復甦主要由服務業職缺帶動，而該產業多為低薪工作，實際上對工資成長造成抑制、而非推升的效果。

Shaoul 表示，投資人應該正視一件事：美國經濟需求強勁，遇到了非常明顯的供應短缺，而且伴隨著儲蓄和流動性都過剩的現象，這一切都在推升通膨壓力，並助長市場投機行為。

他說：「我們身處一個問題正在醞釀、但沒有人擔心的階段。」雖然 Fed 和許多專家都說物價上漲是經濟重啟的產物，供應短缺終究會紓解，火熱的通膨只是暫時現象，「但只要現況持續下去，意料之外的負面後果就可能更嚴重。」

Shaoul 建議投資人現階段投資能源和原物料類股，這些產業的供給吃緊，但需求暢旺。他也看好巴西和俄羅斯鹹魚翻身。相較之下，美國多數企業的盈餘殖利率已經比消費者物價 (CPI) 漲幅還低。