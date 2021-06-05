AMC高層趁軋空大戰出售持股 套現800萬美元

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 高層趁自家股票不斷飆漲之際，在周四出售持股套現，獲利 800 萬美元。

彭博報導， AMC 周五 (4 日) 向監管機構提報的資料顯示，兩名董事會成員與四名高層在股價接近歷史高點時出售持股。其中包括董事會成員前美國駐中大使駱家輝、人資主管 Carla Chavarria。

在六名出售持股高層中，Chavarria 以每股 62.67 美元價格出售逾 4 萬股持股，套現 253 萬美元，此前 AMC 股票周三一度飆漲至每股 72.62 美元的歷史新高。其他出售持股的高層還有美國事業副執行長 John McDonald、資深發展副總裁 Daniel Ellis、內容長 Elizabeth Frank、董事會成員 Anthony Saich。

AMC 本周以來備受關注，線上論壇的散戶們不斷號召買進，向華爾街做空該股的機構下戰帖，帶動 AMC 股價飆升。

雖然股票漲勢讓空頭吃盡苦頭，但高昂的股價不僅讓避險基金嚐到甜頭、AMC 公司高層也分得一杯羹，甚至連 AMC 執行長 Adam Aron 兩個已成年的兒子也沾光。根據彭博日前報導，Aron 今年 3 月贈予兩人合計 50 萬股股票，迄今這批持股總價值由 340 萬美元飆升到 3000 萬美元。

AMC 執行長 Aron 曾多次表示並未出售任何公司股票，日前在 YouTube 上的採訪也再次強調並未出售持股，並說自己與公司一心同命。AMC 本周透過發行新股募資逾 8 億美元。

AMC 周五向監管機關提報出售股票資料後，該公司股價在盤後交易一度下跌 13%。當日稍早收盤跌 6.68% 至每股 47.91 美元，本周累計上漲 83%。

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