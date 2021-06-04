產檢假增至7天新制7月上路 修法完成前雇主先給付也適用

行政院提出 0-6 歲國家跟你一起養等三大助育政策，勞動部已完成相關修正辦法，不過，因產檢假增至 7 天涉及性平法修法，目前仍在行政院審查，恐趕不上 7 月，因此，若雇主 7 月 1 日後先給予勞工第 6、7 日的有薪產檢假 ，仍可申請補助。

勞動部指出，「育嬰留職停薪實施辦法」原規定每次育嬰留職停薪期間以不少於 6 個月為原則。為鼓勵雙薪家庭父母共同陪伴子女成長，此次修正放寬期間彈性，受僱者在子女滿 3 歲前，如有少於 6 個月育嬰留職停薪的需求也可提出申請，但每次仍不得低於 30 日，且少於 6 個月的育嬰留職停薪申請以 2 次為限。

同時考量雇主人力調配需求，勞動部規範受僱者，在申請育嬰留職停薪時，應於 10 日前以書面向雇主提出。

勞動部表示，為提升育嬰留停期間勞工的經濟性支持，發布「育嬰留職停薪薪資補助要點」，凡是依《就業保險法》相關規定請領育嬰留職停薪津貼的被保險人，即可享有薪資補助，也就是依據平均月投保薪資發給 20%，與育嬰留停津貼合併發給，可達 80% 的薪資替代率。

勞動部進一步指出，7 月 1 日起，產檢次數從 10 次調高為 14 次，針對給予受僱者第 6 日、第 7 日有薪產檢假的雇主，將給予薪資補助，勞動部訂定「產檢假薪資補助要點」，相關申請表單，勞保局將會儘速於網頁提供。

不過，勞動部表示，為配合產檢次數調高為 14 次，《性別工作平等法》有關產檢假日數將由現行 5 日修正為 7 日，修法草案已於 5 月 24 日報送行政院，正審查中。

勞動部強調，在法定的產檢假修正為 7 日前，為鼓勵雇主優於法令給予受僱者第 6 日、第 7 日有薪產檢假，7 月 1 日起，只要雇主於修法前先給付受僱者第 6 日、第 7 日產檢假薪資，也可向勞保局申請補助，以減緩雇主負擔。