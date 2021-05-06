政院釋好孕三利多 產檢補助增至14次、父母可同時育嬰留停

行政院長蘇貞昌今 (6) 日裁示通過衛福部、勞動部提出的「少子女化對策」，主要從三大面向著手，首先是擴大不孕症試管嬰兒補助；其次是提高產檢補助次數至 14 次，並增加產檢項目；第三，有薪產檢假增為 7 天，父母還能一起申請育嬰留職停薪。

以往國人治療不孕症療程長、費用高，補助範圍僅限中低收入戶，政院今天拍板擴大不孕症試管嬰兒補助，非低收入戶及中低收入戶首次申請，每次補助上限 10 萬元，再次申請每次補助上限 6 萬元；補助資格為妻子年齡須未滿 45 歲，預估每年將有 2.3-2.8 萬對夫妻圓夢。

安心生措施方面，產檢補助次數將增加 4 次，經醫療專業判斷有特殊需求者，可專案申請，預防妊娠合併症。產檢項目增加妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗，增加 2 次一般超音波。此外，也將調高產檢診察費及檢驗費，盼提高醫師投入產科意願。

最後則是「國家跟你一起養小孩」，一、配合產檢次數增至 14 次，性別工作平等法有薪產檢假修正為 7 日，增加 2 日的薪資，由政府補助，不加重雇主負擔。

二、雙親可以同時申請育嬰留停；雙親可以同時請領育嬰留停津貼；配偶未就業，受僱者也可申請育嬰留停；申請期間可少於 6 個月，不低於 30 天，以申請 2 次為限。不過，應提前預告雇主，以因應人力調配。

三、除原本 6 成投保薪資的育嬰留停津貼外，政府將另給予 2 成投保薪資補貼，總薪資替代率可達 8 成，讓父母無後顧之憂，安心照料幼兒。

四、我國中小企業多，受僱於未滿 30 人事業單位的勞工，經勞雇協商，也可適用性別工作平等法有關減少一小時工時或調整工時規定。