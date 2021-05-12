高通膨數據預計不影響聯準會態度 美元徘徊兩個多月低點

儘管美國可能公布急升的 CPI 數據，但交易商認為，聯準會將無視「暫時性」數據，堅定維持寬鬆立場，因此美元周三 (12 日) 未見劇烈波動，仍在 2 個半月的低點附近徘徊。

在強勁的歐洲經濟成長調查數據之後，美元兌歐元昨觸及兩個多月的低點，至 1.2126，周三亞洲交易時段，美元兌歐元仍停留在這一數字附近。美元兌日圓則升 0.2%，至 108.835。

市場關注稍後將公布的美國 CPI 數字，分析師預測，基於去年 4 月的低基期，CPI 年增率可能達到 3.6%，月增率溫和增加 0.2%。

更高的數字可能會帶給聯準會升息的壓力，這是本周科技股遭拋售的部分原因。但聯準會近期一再強調，將耐心應對數據升溫，這讓市場情緒有所緩解。

由於股市拋售壓力持續，風險規避幫助避險美元指數小幅上漲至 90.278。

National Australia Bank 資深外匯策略師 Rodrigo Catril 表示，只要股市不出現過於激烈的回調，美元就不可能獲得避險買盤。同時，聯準會非常堅定地致力於寬鬆的政策，最近多數人的發言說明了這一點。

Westpac 策略師發布報告認為，在股市遭拋售的情況下，美元指數正因風險規避受惠，穩定點略高於 90，但不太可能演變為任何有意義的上漲空間。

法幣之外，數位貨幣普遍走高，以太幣周三創下 4658 美元的歷史新高，本月漲約 56%。