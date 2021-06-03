迷因力量！北美連鎖家具商Bed Bath & Beyond暴漲60% 成交量翻倍

北美家具連鎖賣場 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 週三暴漲 60% 以上，成為近期大漲的迷因股之一。

自該零售商宣布將在本季推出 3 個自有品牌後，股價一直處於上漲區域，因該公司提前實現其轉虧為盈戰略的一個關鍵要素。然而，該股繼續獲得動力，一同捲入推動 AMC (AMC-US) 和黑莓等公司股價飆漲的狂潮中。

Bed Bath & Beyond 大漲 16.93 美元或 62.11%，收 44.19 美元。今年該股價已經上漲了 134%，使其市值超越 47 億美元。該股價的上漲部分係由散戶激起的軋空行情，亦即對對一些嚴重做空的股票進行投機性押注。

週三該股交易量超過 1.068 億股，但過去 10 日 Bed Bath 的股票每日平均交易量僅 565 萬股。

Bed Bath & Beyond 正試圖扭轉其業績，不僅已退出非核心業務，也關閉表現不佳的商店，並利用商店品牌來吸引消費者購買獨家產品。

自有品牌一直是 Target 的主要銷售驅動力，而 Bed Bath & Beyond 執行長 Mark Tritton 先前曾是 Target 的商品行銷長，因此他將成功祕訣也套用在 Bed Bath & Beyond 上。

Bed Bath & Beyond 週三表示，5 個月內會推出 6 個新品牌，這比預期提早一個月，且這些產品將會及時趕上返校購物潮，這是僅次於聖誕假期的第二重要購物季。

Tritton 週三受訪時表示，「我們現在看到的是一個過渡期，我們正從舊產品中撤退，並準備投入新產品。」

他預計未來幾個月後這些新產品就可以開賣，新品牌包括廚房餐具系列 Our Table、收納清潔產品系列 Squared Away 等等。