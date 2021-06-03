BarclayHedge：避險基金資產總額飆至4.07兆美元 寫歷史新高

去年疫情爆發雖導致股市陷入低潮，在政府大灑銀彈，以及樂觀經濟復甦預期驅動下，避險基金資產總額也來到歷史新高。

BarclayHedge 最新數據顯示，截至今年 3 月底，避險基金資產總額已膨脹至 4.07 兆美元，創下歷史新高，管理資產總額也在 2 月首度突破 4 兆美元大關。

隨著投資人不斷投入資金，過去 12 個月以來，光是避險基金的交易利潤就超過 5000 億美元，達到 5521 億美元，同一期間，避險基金管理資產總額成長至少 42%。

BarclayHedge 總裁 Sol Waksman 表示，限制令放寬、樂觀經濟預期、資產價格上漲加上拜登提出的 1.9 兆美元刺激計畫，幫助提振投資人對市場的樂觀情緒。

儘管報酬率落後於標普 500 指數，在風險資產強勁帶動下，避險基金仍獲取可觀的利潤。

今年截至 4 月，巴克萊避險基金指數 (Barclay Hedge Fund Index) 上漲 7.06%，標普 500 總回報指數 (S&P 500 Total Return Index) 則上漲 11.84%。

即使交易行為主要集中在股票市場，BarclayHedge 表示，避險基金對於債券基金的興趣也不遑多讓，在面對殖利率飆升的的情況下，投資人在 3 月仍投入 69 億美元於債券基金。