美財長葉倫：將重啟工作小組 加強監管避險基金

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (31 日) 表示，將重啟一個擱置的工作小組，評估有關避險基金的運作風險。

葉倫在主持金融穩定監督委員會 (FSOC) 的談話中說，美國聯準會、財政部及國會等採取了迅速行動，避免去年疫情爆發造成市場更嚴重的動盪，「我們正在努力逃出深洞，但我們應該注意，這個坑很可能很容易變得更深」。

本次 FSOC 的召開，正好在 Archegos 爆倉造成市場動盪的數天之後，會議摘要顯示，議程討論了「與避險基金有關的近期市場發展」，儘管發布內容並未具體點名 Archegos。

葉倫說，她的優先事項之一是，評估在疫情期間加劇金融體系壓力的「非銀行金融中介」的薄弱性，這個詞把資產管理公司和如今已具銀行性質的其他一些大型投資機構都囊括在內。

葉倫已要求多家美國機構確定應做出哪些改變，並特別說到了開放式共同基金 (open-end mutual funds)，它們「給投資提供了超過基礎資產的流動性」。在這把傘下的固定收益基金可以持有一個公債、機構債券和公司債的組合。

葉倫表示，此次疫情表明，一些避險基金所運用的槓桿會放大市場的壓力，FSOC 必須做更多的工作來應對市場漏洞。因此，財政部正建立工作小組，以便更好地共享數據、識別風險並致力於加強財務系統。