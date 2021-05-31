IKKA-KY掛牌上市股價翻倍 估3年後電動車出貨占比過半

能率集團旗下 IKKA-KY(2250-TW)(第一化成 - KY) 今 (31) 日以 76 元掛牌上市，開盤即衝上 152 元，漲幅超過 100%，最高衝上 171 元，展開掛牌蜜月行情，IKKA 預估，今年電動車相關營收占比約 5-8%，明年上看 15-20%，至 2024 年時，電動車出貨有望占總營收逾 50%。

IKKA 目前主力商品是與愛信集團合作的 EPB 電子手煞車系統，主攻 TOYOTA 車系，營收占比約 17%，隨著汽車電動化和自駕功能升級趨勢，IKKA 看好 EPB 電子手煞車系統滲透率提升，今年將持續擴充生產線，產品銷售也將推展至其他日系車廠。

由於豐田將於 2025 年前推出 15 款純電動汽車，本田也預估 5 年內在中國推 10 款純電動車，IKKA 預估，終端的拉貨力道將使今年電動車的營收占整體約 5-8%，明年續增至 15-20%，預計到 2024 年將占營收的一半以上。

另一方面，IKKA 看好，未來可望結合母公司能率集團過去擅長光學技術資源，進一步拓展更多自駕車領域市場，而策略性股東星宇航空加入後，也可望將觸角延伸到航太零組件領域。

IKKA 是首家來台上市較具規模的日本公司，主要業務為汽車和電動車精密塑膠零組件及模組的製造，汽車業務比重超過 60%，產品供應給日本汽車 Tier1 供應鏈，如住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本三大車廠，又以豐田占比過半。

IKKA 第一季 EPS 2.37 元，獲利已近去年全年的一半， 4 月合併營收達 3.06 億元，年增 19.99%，IKKA 指出，在亞洲疫情持續蔓延之際，旗下另一衛浴家電主力產品 TOTO 免治馬桶，由於可全自動掀座大幅減少接觸機會，持續熱銷，成為今年獲利貢獻另一助力。