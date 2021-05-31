鴻海攜手泰國國家石油 打造電動車開放平台

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日公告，與泰國國家石油公司 (PTT) 簽署合作備忘錄，攜手為泰國電動車產業建立以生產電動車 (EV) 及提供關鍵零部件為主的開放平台，協助泰國汽車業者在泰國和東協地區加快電動車的生產和銷售。

鴻海指出，未來雙方將共同成立合資企業、成立一個端到端的平台；泰國總理帕拉育 (Prayut Chan-o-cha) 也透過視訊的方式參與雙方的線上簽約儀式。

新平台將建構一個生態系統，結合電動車產業鏈中的最新技術，包括車用零部件製造，電池產品和充電基礎設施，系統將建立在鴻海倡議成立的 MIH 聯盟基礎上，讓開發人員和製造商能夠擁有完整的軟體和硬體平台來構建電動車。

鴻海董事長劉揚偉表示，與 PTT 以及泰國政府攜手合作，證明整個 MIH 生態系統正在壯大；對於 PTT 已經投入的電動車充電基礎設施和電池領域，鴻海也能提供相關專業與技術能力，逐步在泰國打造完整、堅實的電動車產業。

此外，劉揚偉看好，透過開放模式與本地已經具備的產業優勢，泰國可望成為全球電動車運動的領導者，讓世界看到東方底特律在新電動車領域也能持續發光發熱。

此次合作將涵蓋 PTT 在能源產業的 Know-how、技術、以及相關合作夥伴等網絡，鴻海則提供智慧製造領域中的產品開發能力與速度，包括提供軟硬整合方案的創新造車服務，快速縮短產品開發生產週期以及推出市場的速度。