歐元區4月CPI年增1.6% 符合市場預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週三 (19 日) 公布的最新數據表示，由於能源和服務價格的急劇上升，歐元區 4 月份的通貨膨脹加速上升，符合市場預期。

數據顯示，歐元區 19 個國家 4 月份消費者物價指數 (CPI) 月增 0.6%，高於 3 月份的 1.3%，符合市場預期的 0.6%。與去年同期相比，則增加了 1.6%。

歐洲央行期望在中期將通貨膨脹率控制在 2% 左右，該行也表示，近期通膨增長較快的主因是一年前能源價格基期較低。

從各類別來看，食品、酒精和香菸在 4 月份的 CPI 增長 0.16%，服務部門增長 0.37%，能源部門則是增漲 0.96%。

若扣除能源、食品及煙酒之歐元區 4 月核心 CPI 指數則年增 0.7%，低於市場預期的 0.8%。與上月相比，則上升 0.5%，低於市場預期的 0.6%。

歐盟委員會將今年和明年的經濟成長預測分別上調至 4.2% 和 4.4%，高於先前預估的 3.7% 和 3.9%。另外，官方數據顯示，英國經濟在第一季底已開始強勁復甦。

歐洲央行總裁加拉德 Christine Lagarde 重申，即使今年晚些時候通膨率上升，距離撤回任何非常規刺激措施還很遙遠。預計今年下半年，消費者通膨率將攀升至 2% 以上，但該銀行也表示，這將是暫時性的結果。

歐洲央行副總裁 Luis de Guindos 表示，隨著歐元區擺脫第三波疫情，金融穩定的風險仍然很高，而且分布更加不均。央行特別擔心服務業規模較大的國家，其企業債務負擔增加，從而增加這些國家政府和銀行的壓力。