德國3月工業產出回升2.5% 優於市場預期

根據德國聯邦統計局在週五 (7 日) 公布的最新數據顯示，德國 3 月工業產出回升 2.5%，終止連兩個月的下跌，成長好於市場預期。

經季節和日曆因素調整後的數據顯示，包括製造業、能源和建築業的德國 3 月份工業產出，較 2 月份增長了 2.5%，好於市場預期的增長 2.0%，並高於前值修正後的 1.9%。

與去年同期相比，德國 3 月份工業產出成長 5.1%，低於市場預期的 5.6%，但好於前值修正後的下跌 6.8%。另外，與去年 2 月份疫情爆發前的水準相比，德國工業產出下跌了 4.3%。

在此期間內，中間產品的產出月增 1.2%，消費品的產出月增 2.9%，建築業的產出增長了 10.8%，能源業產出也增長了 2.4%。不過，資本貨物的產出下跌了 0.4%。

據德國聯邦統計局在先前公布的數據顯示，德國第一季 GDP 較上一季下跌 1.7%，慘於市場預期的下跌 1.5%，與去年同期相比，則下跌了 3%，好於預期的下跌 3.2%。

德國聯邦統計局表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年初的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

德國經濟部認為，工業產值未來幾個月仍有望增強。經濟部表示，企業信心的改善和訂單的積極趨勢，表明行業前景樂觀，但疫情的未來發展變化，仍然帶來了不確定性。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，由先前預估的 4.7% 大幅下調。不過該機構也上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。