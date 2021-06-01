熱錢兵臨城下央行急出手 台幣強升變小升續創逾24年新高

台北股匯今 (1) 日維持雙漲走勢，在外資、出口商推升下，新台幣兌美元匯價連三升，早盤勁揚逾 1 角，升抵 27.502 元，為亞洲最強貨幣，面對熱錢兵臨城下，央行不得不提前進場拉抬美元，加上外資午後偏向匯出，因此抑低台幣升勢，終場小升 2 分，收 27.637 元，仍改寫逾 24 年新高。

美股因陣亡將士紀念日休市一天，台股今天高檔震盪，電子股互有漲跌，航運股盤中吸引大量買盤湧入，貨櫃三雄全面亮燈漲停，帶動指數上漲 93 點，收在 17162 點，三大法人同站買方，聯手買超 43.77 億元，其中，外資加碼 21.67 億元。

新台幣匯價連續 3 個交易日走升，外資今日早盤積極匯入，出口商原先抱持觀望態度，眼見台幣強升 1.55 角，直逼 27.5 元整數關卡，也忍不住加入拋匯行列，美元買盤相對空虛。

不過，台幣升值過猛將衝擊台廠出口競爭力，迫使央行提前進場調節，部分外資下午也轉為匯出，台幣升值幅度因此大幅收斂，收在 27.637 元，升值 2 分，為 1997 年 4 月下旬以來的高點，台北外匯市場成交值縮至 8.81 億美元。

新台幣兌美元近月走勢圖。(圖：Anue 鉅亨網)

匯銀人士分析，央行並未大動作出手抑低台幣匯價，主要考量人民幣、韓元等亞幣走勢，且出口商已過了月底拋匯高峰，加上中國人行出招阻擋人民幣升值，預料未來台幣走升幅度有限，短線將維持區間震盪、驚驚漲的格局。

人行 14 年來首次上調金融機構外匯存款準備金率，可望收緊銀行體系內的美元流動性，遏止人民幣升勢，在岸價、離岸價今日雙雙下跌，不過，中間價報價 6.3572 元，仍較前一日上漲 110 個基點，連 6 升，續創逾 3 年新高。

根據中央銀行統計，截至 1 日，新台幣兌美元今年以來已強升 3.15%，為亞洲貨幣中最強，其次為人民幣升值 2.62%，菲律賓幣及新加坡幣維持小幅升值，韓元則貶值 1.77%，日圓最為弱勢，今年以來貶值 5.82%。