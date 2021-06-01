〈台股盤前要聞〉鴻海攜手泰國國家石油、敦泰前4月賺贏過去十年總和 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海攜手泰國國家石油，打造電動車開放平台；敦泰前 4 月每股大賺 7.58 元，超越過去十年總和；豐興廢鋼收購價轉跌，鋼筋價格中止連九漲。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

鴻海攜手泰國國家石油 打造電動車開放平台

鴻海 (2317-TW) 昨 (5 月 31 日) 公告，與泰國國家石油公司 (PTT) 簽署合作備忘錄，攜手為泰國電動車產業建立以生產電動車 (EV) 及提供關鍵零部件為主的開放平台，協助泰國汽車業者在泰國和東協地區加快電動車的生產和銷售。閱讀全文...

敦泰前 4 月每股大賺 7.58 元 超越過去十年總和

驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 昨 (5 月 31 日) 公布 4 月自結，受惠漲價與晶片短缺效應，稅後純益 7.21 億元，年增 2937%，每股稅後純益 3.34 元，累計前 4 月稅後純益 15.58 億元，年增 1622%，每股稅後純益 7.58 元，一舉超越過去十年總和每股純益 6.21 元的水準。閱讀全文...

2 個月來首見 豐興廢鋼收購價轉跌 鋼筋中止連 9 漲

在中國抑制鋼價下，國際廢鋼、鐵礦砂雙雙走跌，鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 廢鋼收購價上周周間變盤，每公噸下跌 600 元，本周再跌 300 元，共計兩周就跌掉 900 元，鋼筋雖然沒有跟進走跌，但中斷連 9 周漲勢，以平盤開出。閱讀全文...

4 月製造業景氣燈號連亮第 2 顆黃紅燈 三大產業亮紅燈

台灣經濟研究院昨 (5 月 31 日) 公布 4 月製造業景氣信號值為 17.20 分，較上月減少 0.05 分，燈號連續亮第 2 顆黃紅燈；其中，亮紅燈 (象徵景氣繁榮) 廠商比重超過 30%，包括紙製品業、化學材料和電子零組件均呈現紅燈。閱讀全文...

央行示警 留意股市波動加大和利率回升二大風險

台灣央行昨 (5 月 31 日) 發布第 15 期金融穩定報告指出，去年國內經濟維持溫和成長，物價持穩，且償付外債能力仍佳，儘管今年 5 月中旬國內疫情增溫，但我國金融機構財務體質仍相當健全，足以因應疫情變化，不過，央行也提醒，留意股市波動加大風險以及利率回升後的債市風險。閱讀全文...

英特爾重申 IDM 2.0 策略 下一代 Alder Lake 送樣客戶中

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 昨 (5 月 31 日) 線上開展，晶片大廠英特爾 (INTC-US) 在開展前進行演講，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 除感謝台灣供應鏈夥伴外，也重申英特爾的 IDM 2.0 計畫，英特爾也宣布再推出兩款 Tiger Lake 產品、5G 新品，並透露，下一代 Alder Lake 正送樣客戶測試中。閱讀全文...

Q1 晶圓代工產值再創新高 台積電市占率提升至 55%

據 TrendForce 研究顯示，受惠多項終端應用需求齊揚，各項零組件備貨強勁，晶圓代工產能去年起便供不應求，今年第一季前十大晶圓代工業者總產值再次突破單季新高、達 227.5 億美元，季增 1%，其中，台積電 (2330-TW) 市占率進一步提升至 55%。閱讀全文...

天降甘霖 中部集水區入帳逾 100 毫米 新竹明暫緩實施分區供水

受滯留鋒面影響，全台水情稍見緩解，旱災中央災害應變中心昨 (5 月 31 日) 宣布，新竹、苗栗、台中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達 100 毫米以上，原訂自津 (1) 日起新竹實施分區供水紅燈，以及苗栗、台中、北彰化等地區延長分區供水 8 小時措施，均暫緩實施。閱讀全文...

德微 2000 萬顆新產能提前開出全線滿載 6 月營收跳增

二極體廠德微 (3675-TW) 為提前布局車用及高階電子產品，積極擴增自動化產線、優化生產過程，隨著試機、驗證情形優於預期，2000 萬顆新產能將提早 1 個月開出，且開出後就隨即滿載，隨著新產能開出，法人看好，德微 6 月營收將顯著跳增，第二季毛利率也將再往上上看 33%，優於首季 30.44%。閱讀全文...