德微2000萬顆新產能提前開出全線滿載 6月營收跳增

二極體廠德微 (3675-TW) 為提前布局車用及高階電子產品，積極擴增自動化產線、優化生產過程，隨著試機、驗證情形優於預期，2000 萬顆新產能將提早 1 個月開出，且開出後就隨即滿載，隨著新產能開出，德微 6 月營收將顯著跳增，第二季毛利率也將再往上上看 33%，優於首季 30.44%。

德微近期受惠面板、車用、伺服器等相關電子產品需求續強，產能自去年底開始滿載至今，推升第一季營收、獲利同創高，營收達 4.49 億元，年增 17.21%，毛利率 30.44%，更首度衝破 30%，稅後純益達 0.45 億元，年增 100%，每股稅後純益 1.02 元。

同時，德微去年起為因應訂單激增，提前布局新產能，此次新產能將開出 2000 萬顆，6 月起開始滿載生產，且因其為自動化產線，可減少人力成本，有助毛利率進一步提升，整體獲利也可望再優上季。

德微今年擬定三大營運目標，首先，今年持續著手汰換現有製程，改採全自動化生產技術，第一期自動化產線即將開始進入生產，先前斥資的 3.04 億元則預計用於第二期，最快明年上半年開出。

德微看好，自動化生產技術不僅有助車用產品客戶認證，與過去相比，也能更穩定提供一線客戶設定的製程規範要求，同時，透過達爾集團內部資源整合，德微也取得敦南車用零組件生產設備，將在第三季起開始貢獻。

隨著車用產品布局效益顯現，德微今年首季車用產品出貨量已較去年倍增，營收比重也拉升至 5-8%，相較去年 3-4% 顯著跳增，下半年更隨著集團資源整併效益顯現，全年車用比重將提升至 6-10%。

德微也在營業報告書中指出，透過自動化生產系統，可建構 MPE(Maverick Product Elimination) 系統、大數據分析表單、紀錄等，進一步讓競爭優勢內化，有助新產品布局，看好自今年下半年起，到明年、甚至後年，優勢可望不斷擴大，並實質大幅提升公司營收、獲利。

在晶圓製程方面，德微也隨著子公司亞昕 5 吋晶圓製程開始導入，有助公司減少採購晶圓成本，節省幅度達 25%，進而提升公司整體毛利率，帶動整體獲利再提升。

法人預期，德微今年營收可望逐季創高，且第二季毛利率就較上季提升 2-3 個百分點，達 32-33%，全年每股純益達 5 元以上。