台股多頭續攻重回萬七 外資連二買 三大法人買超159.55億元

台股今 (31) 日電子、傳金權值股齊揚，由電子三雄台積電、鴻海與聯發科帶頭吹響多頭號角，指數大漲 197.57 點，收在 17068.43 點，重回萬七關卡。外資連續 2 日回補，三大法人合計大買 159.55 億元。

台股成交值擴增至 5356.6 億元，觀察籌碼面，三大法人今天合計買超 159.55 億元，其中，外資續回補 131.3 億元；投信轉賣超 0.68 億元；自營商同步買超 28.93 億元。

電子權值股方面，台積電上漲 1.18%，收在 597 元，朝收復 600 元整數關卡邁進；鴻海上漲 2.25%，收在 113.5 元；聯發科盤中一度重回千元關卡，終場上漲 3.53%，收在 995 元；聯詠大漲超過半根停板，大立光也大漲逾 4%，重回 3000 元大關。

在資金重回電子股之下，面板三虎再獲青睞，彩晶、友達同步漲停，群創也飆漲超過 9%。

航運股則漲跌互見，台驊投控亮燈漲停，航運雙雄表現不同調，長榮上漲 2.28%，陽明則開高走低，午盤後賣壓出籠，終場大跌近半根停板，萬海也下挫超過 6%。

鋼鐵人人氣不墜，威致、高興昌、聚亨亮燈漲停，中鴻、燁興、第一銅均大漲逾半根停板。

不過，生技族群方面，高端疫苗雖獲政府 500 萬劑疫苗訂單，股價呈現利多出盡，鎖住跌停價 350.5 元，亞諾法也同步跌停。

