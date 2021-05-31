央行示警 留意股市波動加大和利率回升二大風險

台灣央行今 (31) 日發布第 15 期金融穩定報告指出，去年國內經濟維持溫和成長，物價持穩，且償付外債能力仍佳，儘管今年 5 月中旬國內疫情增溫，但我國金融機構財務體質仍相當健全，足以因應疫情變化，不過，央行也提醒，留意股市波動加大風險以及利率回升後的債市風險。

央行認為，國內疫情增溫，但政府近期祭出紓困措施，可望提供一定的經濟成長動能去抵銷疫情衝擊，同時，金融機構財務體質仍相當健全，壽險公司也非常謹慎管控投資風險。

不過，央行仍提醒，留意股市波動加大風險以及利率回升後的債市風險。

另一方面，央行提到，去年以來全球金融情勢轉為寬鬆，但超寬鬆金融環境推升非金融部門債務水準，並出現股市和實體經濟脫鉤問題，金融脆弱度上升，因此，若實質利率快速上升，將使金融市場大幅修正，影響市場信心並危及金融穩定。

此外，對於房市，央行在報告中說明，不動產市場價量齊增，民眾購屋負擔回升，去年內政部住宅價格指數、信義房價指數 (成屋市場) 以及國泰房價指數 (新推案市場) 均升至新高，其中，去年第 4 季全國房貸負擔率為 36.81%，房價所得比為 9.20 倍，較前一年度略增。

央行認為，二度調整選擇性信用管制措施後，目前房市投機氣氛已下滑，有助房地產市場穩健發展，近期因疫情擴散衝擊看屋需求，但實質自住需求仍在，短期看來需求僅是遞延，而房市中長期走勢尚有待觀察。