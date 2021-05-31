天降甘霖 中部集水區入帳逾100毫米 新竹明暫緩實施分區供水

受滯留鋒面影響，全台水情稍見緩解，旱災中央災害應變中心今 (31) 日宣布，新竹、苗栗、台中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達 100 毫米以上，原訂自明 (1) 日起新竹實施分區供水紅燈，以及苗栗、台中、北彰化等地區延長分區供水 8 小時措施，均暫緩實施。

旱災應變中心表示，中部地區集水區，包含苗栗永和山水庫、台中鯉魚潭、德基水庫等降雨量已達 5 月 19 日旱災中央災害應變中心決議，在 5 月底水庫集水區累計平均雨量 100 毫米門檻，因此，今決決定新竹、苗栗、台中、北彰化等地區加強節水管控措施暫緩實施。

旱災應變中心進一步表示，依中央氣象局研判本波梅雨鋒面可望持續至 6 月 1 日，6 月 5 日也將有新一波梅雨鋒面，可望緩解水情，但 6 月中旬以後仍偏乾，因此各地區將維持目前水情燈號，並滾動檢討審慎節水調度。

因應後續降雨不確定，經濟部水利署近期也持續強化水情燈號黃燈以下地區開源節流作為，將積極趕辦抗旱緊急水源計畫 2.0 抗旱水井、建築工地地下水、伏流水、緊急海淡水等工作，預估 6 月前可增加水源達每日 76.4 萬噸，較原目標提高 4.5 倍。

根據水利署統計這波梅雨鋒面在各地水庫集水區降雨效益約 8900 萬噸，其中，桃園石門水庫約 1800 萬噸，新竹寶山、寶山第二水庫約 286 萬噸，苗栗永和山水庫 300 萬噸，台中鯉魚潭及德基水庫約 2550 萬噸、日月潭及霧社水庫約 1600 萬噸，南化水庫約 680 萬噸。