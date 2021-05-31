台股同慶迎甘霖 百花齊放大漲197點 攻克萬七大關

隨著疫情確診人數略為減少，加上久旱又逢甘霖，台股今 (31) 日喜上加喜，個股百花齊放，電、金、傳權值股早盤全面大漲，推升指數攻上 17100 點，儘管中午 12 點半後賣壓出籠，終場仍大漲 197.57 點或 1.17%，收 17068 點，成交量較上周五放大，達 5356 億元。

權值股今日一片紅，權王台積電即將在周三召開技術論壇，買盤提前卡位，股價持續靠攏 600 元大關，也站回季線，聯發科均線糾結後，今日噴出大漲近 3%，企圖挑戰千元大關，其餘如鴻海、台塑四寶、金控雙雄也都站穩盤上。

台股資金今日明顯回流電子，電子股成交比重回升至 43%，航運則降至 30% 以下，約 28%，鋼鐵則為 13%，若以漲幅來看，電子、鋼鐵漲勢皆達 1% 以上，航運則因漲多拉回，跌幅超過 1%，成為 19 類股中跌幅最重的類股。

今日盤面焦點重回面板族群，隨著三星宣布再度延後關廠，顯現 LCD 面板需求強勁，群創、友達、彩晶受利多消息激勵，股價全數噴出，友達、彩晶終場也以亮燈作收，群創也有 9% 以上的漲幅。

鐵類類股今日持續表態，威致、高興昌、聚亨全面漲停，族群多頭指標中鴻也大漲 7%，持續站穩所有均線上，其餘如燁興、第一銅、世紀剛也有半根以上的漲幅。

外界指出，儘管台灣三級警戒拉長至 6 月中，不過，隨著疫苗陸續來台，以及電子、傳產外銷動能未減，多數企業獲利穩健，有助支撐台股走勢，後續則須留意高檔賣壓出籠，提防指數拉回。