〈台股盤後〉疫情水情趨緩助攻電子股反攻 收復萬七大關

台股今 (31) 日大盤呈現驚驚漲格局，受疫情、水情趨緩助攻，盤中資金由鋼鐵、航運族群轉向電子股，終場上漲 197.57 點，收在 17068.43 點，成交值 5356.61 億元時，月線終止 6 連紅，為留長下影線的黑 K 棒。

台股今天盤中重量級電子股包括聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) ，及 IC 設計的聯發科 (2454-TW) 及矽力 - KY(6415-TW) 股價攻高；面板股友達 (2409-TW) 及彩晶 (6116-TW) 也以漲停作收；同時，前股王大立光 (3008-TW) 也大漲 4.12%，收 3030 元，站回 3000 元大關，成交量放大到 610 張。

生股族群表現弱勢，高端疫苗 (6547-TW)、基亞 (3176-TW) 盤中都遭賣壓摜至跌停。

台股今日以 16948.47 點開出，最低為 16939.91 點，最高為 17713.33 點，終場上漲 197.57 點，收在 17068.43 點。

第三季將進入電子業旺季，且因傳產航運、鋼鐵類股漲幅已高，證券分析師黃漢成表示，台股集中市場震盪格局中，明顯出現資金轉往電子股走勢，如矽力 - KY 盤中以 3785 元改寫歷史新天價，預估明日台股盤勢將轉為震盪走高，逐步挑戰高點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，台股接下來觀察重點在於各公司 5 月營收，尤其是電子業面臨缺料或長短料困境，甚至員工放防疫照顧假影響產能，對於 5 月營收表現確有不利之處。