換購iPhone 12享更多優惠！南韓LG用戶獨享

美國蘋果公司 (AAPL-US) 在南韓市場向 LG 的手機用戶招手，打算透過誘人的換購方案，要在南韓市場挑戰三星電子的龍頭地位。

據《韓聯社》週五 (28 日) 報導，有業界人士爆料，未來南韓的 LG 手機用戶在選擇換購蘋果 iPhone 的時候，蘋果公司與當地的行動通訊業者將額外給予 15 萬韓元 (約新台幣 3700 元) 的購機補貼。

凡是持有 LG 的 4G 或 5G 智慧型手機、且使用時間超過一個月以上的南韓民眾，就符合該項換購規定。可從 iPhone 12 或 iPhone 12 mini 中選擇，期限到 2021 年 9 月 25 日為止。這項購機優惠與當地行動通訊業者原本的優惠方案相互獨立。

這是蘋果首度針對特定品牌的手機用戶來推出換購優惠，目前只有南韓在地民眾才享有這項好康。

市場觀察家表示，LG 電子已宣布退出智慧型手機市場，蘋果公司的這項作法，可在南韓市場吸納一部份的 LG 用戶。

LG 電子上個月宣布，智慧型手機業務因不堪長年虧損，將於 2021 年 7 月底收攤。

蘋果之所以選在南韓推出這項特別換購優惠，有部分理由也是為了避免 LG 用戶轉而投向對手三星的懷抱。一份近期報告指出，有八成的 LG V50 ThinQ 智慧型手機用戶跳槽到三星 Galaxy。

而三星電子也將針對 LG 手機用戶採取類似作法，盼透過優惠的換購方案來吸引 LG 用戶選購自家的 Galaxy 系列產品。南韓的 LG 手機用戶、不論手持機種是 4G 或 5G，只要在 2021 年 6 月底前選擇換購 Galaxy S21、Galaxy Z Fold2、Galaxy Flip 5G 或 Galaxy Note 20，皆可享有優惠。

根據 Counterpoint Research 調查數據，去年三星在南韓的智慧型手機市場拿下 65% 的市占率，跟隨在後的是蘋果 iPhone (21%) 及 LG(13%)。

而去年蘋果 iPhone 12 系列在南韓市場的上市日期也早於以往，目的就是要在南韓奪下更多的市占率。另外，南韓的第二家官方 Apple Store，已在 2021 年 2 月時於首爾開幕。