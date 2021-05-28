力挺抽銀根！達拉斯Fed總裁：房市超載了 至少該開始討論QE退場時機

達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四受訪時還重申逐步改變貨幣政策的呼籲，他表示，房市潛在過度發展和其他通膨跡象表明，央行應該開始慢慢縮減資產購買計畫的規模。

美國聯準會 (Fed) 目前每月購買至少 1200 億美元的債券，其中包括 400 億美元的抵押貸款證券，一些官員曾表示，已經到了至少開始討論縮減量化寬鬆 (QE) 的時候了。

卡普蘭在 CNBC 的《Closing Bell》節目上表示，「現在與一年前相反，例如買這些抵押證券可能會產生一些意想不到的後果和副作用，我認為我們需要權衡這些效應。所以，我認為在邁向度過疫情之際，採取一些克制和節制措施，對於緩解一些房市的過熱和失衡將是有用的。」

卡普蘭雖然不是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，但確實有能力推進這個想法，迄今僅有少數幾位 Fed 官員支持削減購債規模，例如具有票委身分的舊金山 Fed 總裁戴莉(Mary Daly) 本週則堅持目前的貨幣政策合宜。

但隨著通膨加劇，Fed 承受的壓力越來越大。

儘管 3 月房屋銷售下降，但因待售屋數量銳減與競爭激烈，讓房價急遽竄升，卡普蘭指出，現在即使是獨棟住宅，想買房子的人也被迫和投資者競爭。

卡普蘭認為，由於現在抵押貸款利率仍低，Fed 有能力撤回貨幣刺激並協助消弭失衡。「我認為，趁早開始討論削減某些危機時期實施的購債行動，會是聰明的選擇。這些效用和副作用之間的關係，在我們脫離危機並有所進展之際，這個平衡會發生變化。」

卡普蘭引用了商業上各處會發生的「橫流 (cross-currents)」，顯示通膨壓力可能比他眾多同僚預想的還要持久，其中包括數個產業需要更高的資本支出和更高的政府基礎設施支出，以及邁向節能技術時，將會改變供需動能。

「在脫離疫情的過程中，我認為我們已經有一些典範轉移 (paradigm shift，即一種在基本理論上從根本假設的改變)，這沒有教科書可依循，不能太早，以免扼殺復甦，但如果太晚，又落後形勢了。」